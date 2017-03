Formel 1-ekspert: Håper Ferrari leverer

Foran Formel 1-premieren i Australia mener Atle Gulbrandsen Lewis Hamiltons Mercedes er snau favoritt, men ekspertkommentatoren håper Ferraris Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel kan ta opp kampen om sammenlagtseieren.

Ferrari har imponert i oppkjøringen, men Mercedes-suksessen spås å fortsette også i årets Formel 1-sesong. Nye regler gjør det tøffere å sitte bak rattet.

Bakgrunn (VG+): Her er VGs store Formel 1-guide

Med nye retningslinjer er årets F1-biler blitt mye raskere. I manges øyne seiler

VERDENSMESTERE

I FORMEL 1 PÅ 10-TALLET 2010: Sebastian Vettel (Tyskland) – Red Bull 2011: Sebastian Vettel (Tyskland) – Red Bull 2012: Sebastian Vettel (Tyskland) – Red Bull 2013: Sebastian Vettel (Tyskland) – Red Bull 2014: Lewis Hamilton (Storbritannia) – Mercedes 2015: Lewis Hamilton (Storbritannia) – Mercedes 2016: Nico Rosberg (Tyskland) – Mercedes

Ferrari opp som en klar utfordrer til å bryte hegemoniet til Mercedes.

Ferrari-duoen Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel suste inn til bestetider under testløpene i Barcelona nylig.

– Jeg håper på det blir flere som kjemper i toppen og utfordrer Mercedes. Ferrari har vært raske i oppkjøringen. Men test er test, og løp er løp. Det er først i helgen vi får se hvordan det virkelig ligger an, sier Viasats ekspertkommentator Atle Gulbrandsen til NTB.

Leste du denne? Formel 1-mester søndag - la opp fredag

– Jeg holder fortsatt en knapp på Mercedes, men Ferrari kan komme opp og tukte dem i løpet av sesongen, tilføyer han.

Totaldominans

Mercedes har totaldominert formel 1-sirkuset de siste årene. Lewis Hamilton vant foran stallkollega Nico Rosberg i 2014 og 2015, mens Rosberg snek seg foran briten i fjorårets utgave.

Rosberg valgte å legge opp da en etterlengtet VM-triumf var i boks. Tyskeren er erstattet med Valtteri Bottas fra Finland. Gulbrandsen tror Mercedes fort kommer til å vise hvem som fortsatt er best allerede i helgens Australias Grand Prix.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir dobbeltseier til Mercedes. Det er ikke alt som blir vist i en test. I seg selv er ikke en kamp mellom to teamkamerater et problem, men de færreste ønsker at Hamilton sikrer VM-tittelen sju løp før sesongslutt.

Leste du? Pappa betaler 650 millioner for at Lance (18) skal får kjøre Formel 1

Ferrari er et myteomspunnet storlag, men har ikke levert på lenge. Italienerne har ikke hatt en fører i stallen som er blitt verdensmester siden Räikkönen klarte det i 2007.

– Det er ikke godt nok i Italia. Ferrari har hatt noen vanskelige år, og de har byttet ut flere teamledere i takt med at suksessen har uteblitt, sier Gulbrandsen.

Krever mer styrke

Nye regler har ført til store omveltninger på årets formel 1-biler. Både dekkene og frontvingen er blitt bredere.

Bakgrunn: Tidenes yngste Formel 1-fører i dramatisk krasj i Monaco

– Det gjør bilene raskere. Årets testløp viser at det går rundt fire sekunder raskere enn i fjor. Det vil bli satt banerekorder overalt, forteller Gulbrandsen.

– Hvordan vil man merke endringene?

– For TV-seerne blir det vanskelig å legge merke til at det går fire-fram sekunder raskere, men de nye reglene gjør det tøffere for førerne rent fysisk. De har trent mye mer fram til sesongstart. Før gjaldt det å være liten og lett, men nå er det mer muskler som må til. Det er tøffere å kjøre enn før, forklarer Viasat-eksperten og legger til:

– De nye dekkene skal også holde lenger. Tidligere har man kjørt mer forsiktig for å spare på dekkene. Det negative med de nye bilene er at det blir vanskeligere å kjøre forbi hverandre.

PS! Australias Grand Prix kjøres i Melbourne søndag. Kvalifiseringen går dagen før.