Eks-verdensmester døde etter sykkelulykke

Den tidligere verdensmesteren i roadracing, Nicky Hayden (35), døde mandag.

Det melder Sky Sports.

Nicky Hayden ble 35 år.

Amerikaneren ble alvorlig skadet i en sykkelulykke i Italia forrige uke, og fredag meldte teamet hans, Redd Bull Honda, at tilstanden var kritisk.

Det var under trening med tråsykkel onsdag forrige uke at han ble påkjørt av en bil i nærheten av Rimini.

Han ble påført hode- og brystskader og legene valgte å holde ham i koma, ifølge avisen Guardian.

Hayden oppholdt seg i Italia etter å ha deltatt i et løp på Imola-banen forrige helg, og ble etter ulykken behandlet på Maurizio Bufalini-sykehuset i Cesena. Mandag sendte de ut en pressemelding hvor de informerte om Haydens død.

Flere av hans familiemedlemmer, deriblant moren Rose og broren Tommy, hadde reist til Italia fra USA for å være hos ham på sykehuset.

Teamet hans, Red Bull Honda, sendte torsdag ut en pressemelding som kort fortalte at Hayden hadde vært involvert i en ulykke mens han trente på sykkel.

– Han ble først behandlet på stedet av medisinsk personale, og så tatt med ambulanse til et sykehus nær Rimini for øyeblikkelig behandling. Da tilstanden var stabilisert, ble han ført videre til Maurizio Bufalini-sykehuset i Cesena, het det.

– Vi vil takke alle som har sendt støttemeldinger, fortsatte teamet.

Tre førsteplasser og én VM-tittel

Hayden kjørte MotoGP fra 2003 til 2016 og startet i hele 218 løp, før han byttet til Superbike.

Han hadde tre seirer og 28 pallplasseringer - og altså én VM-tittel fra 2006. Amerikaneren kjørte først for Honda, så for Ducati, før han kom tilbake til Honda de siste par årene. Også i Superbike kjørte han for Honda.

Da Haydens ulykke ble kjent, strømmet støttemeldingene inn fra motorsportmiljøet.

Blant de mange som uttrykte støtte var Valentino Rossi, som tapte kampen om VM-tittel i 2006.

– Nicky er en av de beste venner jeg har hatt i depotet, skrev han på sin instagram-konto.

– Nicky, vi er alle med deg, fortsatte Rossi.

Regjerende MotoGP-mester Marc Marquez tweetet et bilde av ham selv og Hayden og skrev:

– Mine tanker er med deg.