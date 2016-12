Mer alvorlig enn først antatt for svensk skicross-stjerne

Skicrosskjøreren Anna Holmlund (29) falt stygt og slo hodet kraftig på trening i Italia mandag. Nå viser nye undersøkelser at tilstanden er verre enn det man først trodde.

– Hun har blitt undersøkt av en kirurg og øyelege for sine skader på ansiktsskjelettet. Gjennom dagen har vi gjort en tredje røntgenundersøkelse av hjernen og resultatet er dessverre nedslående. Skader som man ikke har kunnet se før har man nå oversikt over, og de er dessverre utbredt, sier Sveriges landslagslege Jakob Swanberg i en uttalelse, gjengitt av svenske Aftonbladet.

Hasteoperert



Det var mandag det gikk ordentlig galt for Holmlund. Hun er en av de ledende utøverne i skicross-sirkuset og slo hodet kraftig under trening i italienske Innichen for to dager siden.

Hun ble fløyet til sykehuset i Bolzano. Det ble raskt konstatert blødninger i hjernen. 29-åringen ble hasteoperert og inntil i går kveld kunne ingen uttale seg om tilstanden til Holmlund som blir holdt i kunstig koma.

Familien og kjæreste reiste tirsdag ned til Italia. Det tok situasjonen svært tungt, kunne Swanberg fortelle i går.

– Alvorlig situasjon



For sent tirsdag kveld kom den svenske leiren med sin statusoppdatering på den alvorlige skaden. De forteller at Holmlund nå skal overvåkes nøye for å kontrollere hevelsene og blødningene i hjernen. Den bedøvende medisinen skal legene forsøke å bruke mindre av.

Nå kommer alt an på hvordan Holmlund reagerer på behandlingen.

– Det er en alvorlig situasjon og generelt er det en stor risiko i slike type skader at man får varige mén. Men i hvert enkelt tilfelle er det vanskelig å si. Vi får avvente og se hvordan dette går, sier Swanberg til Aftonbladet.

– Anna er kjempesterk og hun har overrasket oss før ved å hente seg tilbake fra skader. Vi håper fortsatt hun gjør det, men samtidig må vi være realistiske og forstå alvoret i den situasjonen som nå er, sier legen.

