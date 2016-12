Svensk eks-skiskytter slaktet for dopingutspill – mener eksperter har for tette bånd til utøvere

Det startet med Björn Ferrys kontroversielle utspill om medisinbruk i idretten. Reaksjonene var knallharde fra flere hold. Nå mener eks-skiskytteren at for mange eksperter er «bakbundet» av private relasjoner.

Det er ni dager siden den tidligere svenske skiskytteren – med ett gull i både VM og OL – luftet sine tanker rundt medisinering av idrettsutøvere i den svenske avisen Expressen.

– Jeg skulle ønske at man forbød alle medisiner og sa at eliteidrett er for friske personer. Punktum. Du skal ikke få konkurrere med noen som helst medisin i kroppen, sa Ferry til Expressen, som i 2010 ble tildelt Kongens medalje for «idrettsbragd som idrettsutøver og OL-gull i skiskyting».

I dag er Ferry SVT-ekspert etter at han la opp som skiskytter i 2014.

Mange dopingsaker

Svensken har sterke meninger om både astma- og dopingdebatten som har herjet internasjonal idrett i hele 2016. McLaren-rapporten avdekket juks i enormt omfang i Russland under Sotsji-OL. Dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har slått ned som bomber i verdens skimiljøer.

Spesielt Sundby-saken, hvor Røa-løperen sonet en to måneder lang utestengelse som følge av feil bruk av astmamedisin, har vekket reaksjoner i nabolandet. TV 2 har også skrevet at friske utøvere har fått tilbudt astmamedisin på landslaget.

Eksperter VG snakket med i sommer strides i om astmamedisin er prestasjonsfremmende. For Sverige har Calle Halfvarsson fått påvist astma og bruker medisin i en sesong hvor han lenge ledet verdenscupen.

Ble slaktet av profiler

Ferrys uttalelser har ikke falt i god jord hos alle. Hockeyprofilen (tidligere trener og spiller i AIK og landslaget) Anders Parmström rykket ut på Facebook og krevde at SVT sparket Björn Ferry. Parmström mener Ferry ikke er «riktig klok».

– Har du diabetes skal du altså ikke få drive med eliteidrett! Ferry har jo vist mye dårlig dømmekraft og merkelige uttalelser før. Selvsagt må SVT løfte en ekspert som det bort fra sin rolle, meldte Parmström.

Langrennsløper Johan Olsson kaller forslaget «farlig». «Ferry snakker bare tull», sa Robyn Bryntesson, selv diabetiker og tidligere landslagsløper i langrenn.

EKSPERT I DAG: Björn Ferry i karrierens siste OL, i russiske Sotsji. Foto: Maja Suslin / Tt , NTB scanpix

Lille julaften følte Björn Ferry for å utdype hva han mente om sitt kontroversielle forslag. Han viste til hva legen i det svenske Riksidrottsforbundet, Åke Andrén-Sandberg, fortalte i SVTs «vinterstudio»-program sist helg. Andrén-Sandberg mener at en astmasyk løper kan komme til å prestere bedre enn hva han hadde gjort som frisk, dersom han hadde fått ta astmamedisin.

Riksidrottsförbundet er for øvrig organet som godkjenner medisinsk dispensasjon for svenske idrettsutøvere.

– I Sverige våger vi ikke prate om det fordi vi har så mange som bruker astmamedisin. Nå sa han (Andrén-Sandberg) på direkte TV at det har en prestasjonsfremmende effekt – men det er ingen som hører hva han sier. Det er for mye følelser knyttet til dette og det er mange «involvert». Vi eksperter også. Man kjenner mange aktive, sier Ferry til Expressen.

Bakbundet av private relasjoner



Han mener fortsatt det er «sykt» at friske utøvere må ta astmamedisin for å ha sjanse på OL-medalje. Om hans egen rolle som ekspert og hvordan det har vært å «stå i stormen» etter uttalelsene for ni dager siden, sier Ferry følgende:

– Jeg ser på det som et ansvar. For det blir jo helt tamt om ikke eksperter våger å si noen ting fordi de kjenner seg bakbundet av private relasjoner. Det er min jobb å «granske» dette. Så får andre tenke annerledes enn meg. Jeg synes jeg bidrar med noe i debatten som ikke har kommet freml, fordi folk ikke tør å løfte den steinen som er så tydelig. Den finnes jo der. Jeg satte fingeren på noe som er kjernen. Og det vil få prate om. Men jeg tror jeg har 85 prosent av alle aktive eliteutøvere med meg, sier Ferry.