Sundbys mentale mesterverk

Kommentar Det er ikke noe nytt at Martin Johnsrud Sundby er et fysisk råskinn. Nå har han bevist hva han har på lager rent mentalt.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Gledestårene sier egentlig alt.

Verdens beste skiløper har nettopp bevist overfor alle – og ikke minst overfor seg selv – at han har en ekstrem evne til å takle vanskelige tider.

For det er ikke bare en skiteknisk eller treningsmessig prestasjon å være på dette nivået igjen, etter en så til de grader trøblete sesongoppkjøring.

Det er i like stor grad en psykisk maktdemonstrasjon.

LES OGSÅ: Wengs største seier

Egentlig er det vel ikke så overraskende at han skulle komme skikkelig tilbake.

Men måten det skjer på, og på et så tidlig tidspunkt i sesongen, er alt enn en selvfølge.

For selvsagt har det kostet krefter at saken for brudd på dopingreglene har dominert skiordskiftet i så lang tid, og det ville vært særdeles menneskelig om det hadde tappet ham i forberedelsene til sesongen.

Og nettopp derfor var nok reaksjonen hans så sterk, da Carina Olset intervjuet ham om den kruttsterke seieren på Lillehammer.

«Det er veldig emosjonelt…sorry», sa en tydelig preget Sundby, før han hentet seg inn og klarte å fortelle om et løpsopplegg som endte med at han fikk det akkurat som han ville.

For etter at Calle Halfvarsson holdt greit unna i starten, gikk utviklingen mer og mer i nordmannens favør.

Og da forspranget til svensken, og hurven mellom dem, var hentet inn, var det ingen som hadde noe de skulle sagt da Martin Johnsrud Sundby trykket på gassen i det siste bratte partiet.

Der og da forsvant siste rest av tvil om at Sundby er der han skal være.

Mens verdenscupåpningens pallplass i Finland var gledelig i seg selv, inneholdt avslutningen av minitouren at også x-faktoren er tilbake.

Med den råskapen ingen av konkurrentene har.

Legger man til Heidi Wengs triumf på kvinnesiden, er det allerede der liten tvil om at den sportslige siden av langrennssesongen er på stell i starten.

Og når også kometen Johannes Høsflot Klæbo innlemmes i regnestykket, 20-åringen som sikret en sensasjonell andreplass bak Røa-løperen, er den norske leiren så til de grader i rute i sporet. Med mulighet for ytterligere forbedring når Petter Northug måtte komme i gang.

Så får vi se på nyåret hva de medisinske ekspertene mener om det som skjer utenfor.