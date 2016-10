Sannhet uten sminke

Kommentar Martin Johnsrud Sundby har tryglet folk om å sette seg inn i dommen - og mener nå at fremstillingen preges av feil. Ok, la oss snakke litt om hva det faktisk står i avgjørelsen som felte ham for brudd på dopingreglene.

tb11100f.jpg - KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Det er ikke vanskelig å forstå at utfallet av dommen er krevende, både for Norges Skiforbund og hovedpersonen selv.

Men det unnskylder ikke at den norske leiren har valgt en kommunikasjonslinje som er langt over grensen for det akseptable.

LES OGSÅ: Astma-spørsmålet som gnager

Det begynte med en sannhetssminket versjon på den hasteinnkalte pressekonferansen, der de pretenderte å presentere faktum, men i realiteten fortsatte å prosedere en sak de hadde tapt.

Siden har det fortsatt med en salig blanding av hersketeknikker og offerrolle-dyrking.

Nå trekker hovedpersonen selv «faktakortet» overfor NRK, der han reagerer på hvordan saken omtales.

Han har rett i at alt som har stått i mediene ikke har vært like presist. Men den store informasjonssynderen er faktisk det norske langrennsmiljøet selv.

For det finnes en rekke poenger Johnsrud Sundby og hans støttespillere ikke har vært så opptatt av å belyse:

¤ Norges Skiforbund understreket at FIS’ antidopingpanel først frifant utøveren, men var mindre ivrige på å fortelle at sentralmakten til det internasjonale skiforbundet er enig med verdens antidopingbyrå (Wada) og den øverste juridiske tvisteløseren (CAS) om at dopingreglene ble brutt (punkt 67).



I seg selv burde enigheten til disse tre instansene medført langt mer ydmyk, norsk linje.

¤ Selv etter å ha tapt, presenterte skiforbundet det som faktuelt at 90 prosent av astma-medisinen aldri når kroppen ved bruk av forstøver. Med to streker under svaret. Men det er ikke autoritativ dekning for å slå fast dette som en universell sannhet. Wada antyder for eksempel at mye mer enn en tidel kan bli inhalert (punkt 56), og reagerer på at Norges Skiforbunds lege tok for gitt at ratioen er overførbar (punkt 32 iv). Skiforbundets påståtte belegg for at bare 10 prosent av medisinen ble inhalert, er for øvrig en britisk studie basert på eldre pasienter, der flere hadde kols.

Med hvilken legitimet kan forbundet bare fremstille sin bestridte versjon som den store sannheten?

¤ Mens NSF la frem at «studier» – i flertall – viser det nevnte forholdstallet, slår dommerne fast at det kun var den såkalte Mazhar-studien som lå til grunn for legens vurdering (punkt 119).

¤ Verdens antidopingbyrå, som altså vant saken, kommer også med flere skarpt kritiske innvendinger, som skiforbundet ikke vektla i presentasjonen. Og selv om man er uenig i utfallet, bør den norske siden ta alvorlig at Wada mener de bruker forskning på en måte som ikke holder vann verken juridisk eller vitenskapelig (punkt 52).

¤ Det er en kjensgjerning, som det norske folk godt kunne fått bedre kjennskap om, at Wada mener dopingregelbruddet er klart (punkt 52), og innstilte på en strengere straff enn det endte med (punkt 59).

¤ I det som utgir seg for å være et referat, siterer skiforbundet dommerne på at bruk av forstøverapparat utenfor sykehus «muligens er tvilsomt fra et medisinsk ståsted». Men i dommen er det ordet «arguably» som brukes. Det kan for eksempel oversettes med «etter alle solemerker», men er ikke det samme som «muligens» (punkt 119).

¤ Og det er vel heller ikke veldig presist å velge ordene «argumenter for en mild straff» om passasjen der dommen tar for seg forhold de titulerer for å tale «against the athlete».

¤ Martin Johnsrud sier til NRK at Ventoline er en astmamedisin «som er lovlig å bruke av absolutt alle». Vel, den er ikke forbudt, men rammes av dopingreglene over en viss terskel, om man ikke har et medisinsk fritak, og forutsetter at en kvalifisert legevurdering har gitt grunn til å skrive ut en resept.

¤ Videre hevder skiløperen at det ikke stemmer at han har fått i seg for mye av stoffet. Dommerne kommer til at dopingreglene ble brutt da han tok i bruk en maskin ladet med nesten ti ganger tillatt dose (punkt 108), men tar ikke stilling til hva som nådde kroppen. Følgelig er den norske påstanden om at han ikke fikk i seg for mye, som ble presentert som et faktum på sommerens pressekonferanse, i realiteten en partsanførsel.

¤ Fra norsk side er det påstått at ettertesting beviser at han ikke fikk i seg for mye medisin. Dette er en påstand dommerne ikke fant det relevant å vurdere, og kan derfor ikke anses som det objektive faktumet NSF presenterte det som i juli (punkt 108).

¤ Den australske eksperten Ken Fitch, som ble hentet inn av FIS, slår ned den norske forklaringen om mulig dehydrering, og kaller konsentrasjonen av døgndosen fem timer før renn som «unødvendig høy» (punkt 20).

¤ På en direkte utfordring om hvorfor de konsentrerte døgninntaket til rett før et renn, dersom man ikke trodde det ville gi prestasjonsfremmende effekt sammenholdt med å spre medisinen gjennom døgnet, har forbundet ennå ikke kommet med et svar.

Alt dette gjør følgende spørsmål relevant når skileiren retter beskyldninger om faktafeil i mediedekningen:

Hvem er det egentlig som har mest grunn til å være fornærmet over hvordan saken er fremstilt i det offentlige rom?

Dommen fremstår faktisk i sum som fair, inkludert konklusjonen om at det ikke var noe bevisst fuskeforsøk. Men dersom noe måtte være urimelig, er det at straffen kanskje burde vært litt strengere.

Og derfor blir «angrep er det beste forsvar-strategien» så innmari vanskelig å akseptere.