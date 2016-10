Dommen Ski-Norge ikke vil snakke om

Kommentar Den norske påstanden om at laboratoriet brukte unødig lang tid på å analysere Martin Johnsrud Sundbys første prøve, ble rettslig behandlet i to instanser. Og avvist begge steder.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven, Foto: Frode Hansen , VG

Dette står svart på hvitt i dommen fra idrettens voldgiftsrett (CAS).

Likefullt er en påstand om manglende journalistisk fokus på det som omtales som en «skandaløs forsinkelse», hovedargumentet i en kronikk fra langrennleder Espen Utaker i Oslo skikrets.

Der er overskriften at folket er «ført bak lyset» av VG i denne saken.

Men av uvisse grunner unnlater han å nevne hvordan retten forholdt seg til somlepåstanden den norske leiren kom med.

Hovedbegrunnelsen for å ikke ta hensyn til denne, er lik hos instansen som frifant Johnsrud Sundby i første runde, og den høyeste tvisteløseren, som senere kom frem til at dopingreglene ble brutt.

Begge understreker at en 10 dagers behandlingshorisont av prøven er en intensjon, ikke en strikt deadline, og at det derfor ikke er dekning for å si at det har forekommet en «unødvendig forsinkelse» i laboratoriet.

SKILEDER: Erik Utaker i Oslo skikrets refser VGs dekning av Martin Johnsrud Sundby-saken. Foto:

Prøven i Davos ble tatt 13. desember 2014, prøven i Toblach 8. januar 2015, mens skiforbundet og Johnsrud Sundby fikk kjennskap til svarene 23. januar.

Den norske påstanden, som ikke fikk gehør, bygget på at Toblach-episoden kunne vært unngått dersom svaret på den første prøven hadde kommet tidligere.

Selvsagt er Espen Utaker i sin fulle rett til å mene at tiden som gikk med er skandaløs, og det kan sikkert argumenteres for at laboratorier bør ha folk på jobb gjennom hele julen, for eksempel.

Men det er langt derfra til å grave så dypt i beskyldningsskuffen mot VG, primært basert på noe Norges Skiforbund ikke nådde frem med noe sted, og som verken forbundet eller Martin Johnsrud Sundby selv har gjort et spesielt stort nummer ut av i etterkant.

Det er for øvrig grunn til å minne om at VG har problematisert en rekke forhold rundt presentasjon av dommen fra Erik Røste & co, uten å få konkrete svar så langt.





Norges Skiforbund har langt på vei fortsatt med å prosedere sin egen sak etter at dommen falt, mens de har hevdet å presentere den faktuelt.

VG har derimot basert sitt faktautvalg på det retten har kommet frem til, og følgelig lagt mindre vekt på anførsler den tapende part ikke nådde frem med. Noe som ikke akkurat er uvanlig i omtale av dommer.

Det er også all grunn til å minne om at den internasjonale idrettsbevegelsen har valgt voldgiftsretten som et juridisk autoritativt organ.



Og hvis det er én ting denne saken ikke har manglet, så er det anledning for NSF til å få sin versjon frem i offentligheten fra det øyeblikket saken ble kjent.

Denne debatten hadde vært mer interessant dersom Ski-Norge ville være med på å diskutere dommen som faktisk er avsagt.