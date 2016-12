Mamma Bjørgen og Norges OL-håp må «lære seg å sove»

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Marit Bjørgen (36), Aksel Lund Svindal (33) og resten av Norges OL-aktuelle utøvere blir anbefalt å pugge «søvnvettregler» og bruke ørepropper foran vinterlekene i Sør-Korea.

10 allmenne søvnvettregler Utarbeidet av søvnsekspert og professor Ståle Pallesen. For tidssoneforflytning gjelder spesielle anbefalinger for bruk av lys og «søvnhormonet» melatonin (se neste faktaboks)

1.Ikke bruk elektroniske medier siste timen før leggetid. 2.Ikke ha elektroniske medier på soverommet (mobiltelefon, PC, TV, elektroniske spill). 3.Ikke bruk koffein (kaffe, te, coladrikker, energidrikker, mørk sjokolade) de siste 8 timene før du skal sove. 4.Ha en nedroingsfase de siste 2-3 timene før du skal sove der fysisk aktivitet, kognitiv aktivitet og emosjonell stimulering reduseres.

5.Ha det stille, mørkt, godt ventilert og riktig temperert (14-20 grader) på soverommet.

6.Sov gjerne med sokker/ikke frys på beina.

7.Ikke gå sulten til sengs.

8.Ta gjerne et varmt karbad av 30 min varighet 2 timer før du ønsker å sove.

9.Stå opp og legg deg til faste tider (maks 1-2 timer forskjell mellom helg og ukedager).

10.Pass på at du har pute, dyne og madrass som du liker.

– Åtte tidssoner er ganske mye og det er greiere å reise vestover enn østover. Derfor har vi sagt at utøverne bør være på plass i Sør-Korea, eller samme tidssone, 10 til 12 dager før de skal konkurrere i OL, sier Espen Tønnessen, Olympiatoppens fagsjef for utholdenhet, til VG.

Leste du denne? Norges skøytehåp undervurderte jetlag foran v-cupen i Kina

Espen Tønnessen har siste halvannet år ledet to akklimatiseringsprosjekter i regi av Norges idrettsforbunds toppidrettsorgan. Det ene for akklimatisering til varme, det andre for akklimatisering til forskjellige tidssoner.

Bakgrunn: Edvald Boasson Hagen syklet med kjølevest i brennende ørkenhete

Mobil i senga - fy, fy



Her tre av 10 allmenne søvnvettregler og et knippe spesielle råd angående søvn og tidssonetilpassing for Norges OL-tropp 2018, utarbeidet at ekspertgruppen for tidssoneforflytninger:

Søvnvett:

Punkt 2: Ikke ha elektroniske medier på soverommet (mobiltelefon, PC, TV, elektroniske spill).

Punkt 6: Sov gjerne med sokker/ikke frys på beina.

Punkt 10: Pass på at du har pute, dyne og madrass som du liker.

Spesielle anbefalinger når det gjelder OL i Pyeongchang (se flere under punkt to og tre - av åtte - faktaboks 2):

* BRUKE EGET CHARTERFLY istedenfor rutefly. Charterfly gir utøverne mulighet til å få mer komfortable sitteplasser på flyet. Charterfly gir også muligheten til at reisen kan gjennomføres på det mest optimale tidspunktet på døgnet (det vil si at flyet lander i Sør-Korea ca. kl.13, sør-koreansk tid).

* LYSTETTE GARDINER: På rommene i OL/PL leir anbefales det at det installeres lystette gardiner. Det er viktig å bruke tykke, ikke-gjennomskinnelige gardiner som går godt utenpå karmen, framfor rullegardiner.

Leste du? Aksel Lund Svindal måtte reise hjem fra Sotsji-OL

Samme tid viktig



Ifølge Espen Tønnessen var varmeakklimatiseringsprosjektet til god hjelp for Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen og Norges sykkellag under VM i Qatar i oktober.

Husker du denne tidssonesaken? Fotballandslaget dro til California - for å trene i helsestudio

I Pyeongchang i februar 2018 er det kunnskapen til ekspertene i prosjektet for tidssoneakklimatisering som vil gjelde.

Ekspertgruppens OL 2018-anbefalinger: Redusert reisebelastning kan fremme effektiv tidsakklimatiseringen og bidra til at utøveren raskere kommer i gang med trening på høyt nivå: # Bruke eget charterfly istedenfor rutefly. Charterfly gir utøverne mulighet til å få mer komfortable sitteplasser på flyet. # Informasjonsskriv om hvordan utøverne kan optimalisere reisen: Drikkerutiner, måltider, fysisk aktivitet og søvn/hvile. # Sjefslege for helseteamet bør i god tid før avreise vurdere om enkelte utøvere skal få innsovningsmedisin for å optimalisere søvnen på flyreisen. # Utøverne bør ha tilgang på lyslamper, solbriller, ørepropper for støydemping før avreise til OL/Paralympics. # I tillegg bør rommene i OL-leiren optimaliseres med tanke på lyd, lys og temperatur, slik at utøverne har best mulig forutsetninger for god søvnkvalitet. # AVSPENNINGSTRENING: Alle utøvere og trenere (samt ledere) som skal til OL/Paralympics får tildelt lydfil eller link til lydfil til et avspenningsprogram av typen Progressiv Avspenning og/eller kroppsscanning. Dette bør brukes min 3 uker (4-5 x per uke) før avreise og gjerne gjennom hele OL/PL.

Ståle Pallesen, som er tilknyttet nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og medlem av Olympiatoppens prosjektgruppe for tidssoneakklimatisering, har utarbeidet «10 søvnvettregler» (se faktaboks i bånn av saken på smarttelefon).

– Dette er generelle regler for å få god søvn. Det er viktig å stå opp til lik tid, og mange har for kort nedroingsfase, sier professor Ståle Pallesen.

Bakgrunn (VG+): Slik unngår du jetlag

Lettere mot vest



Han har forsket på søvn siden 1997.

– Vi har utarbeidet egne råd for hvordan utøverne skal tilpasse seg OL (i Sør-Korea). Å reise østover er mye vanskeligere enn å reise mot vest. Det er viktig å eksponere seg for lys til visse tider, og unngå det når personens biologiske klokke viser kveld, forklarer han med tanke på å fremskynde døgnrytmen åtte timer mot Sør-Korea i øst.

Bakgrunn: Bjørgen får ammerom på stadion

Disse vil også gjelde for de tre neste OL: Vinterlekene i Pyeongchang 2018, sommer-OL i Tokyo 2020 og vinter-OL i Beijing om drøyt fem år.

For Tokyo vil også varmeakklimatisering i høyeste grad være viktig.

Olympiatoppens utholdenhetsekspert, Espen Tønnessen, forteller at en toppidrettsutøver har cirka én prosent «prestasjonsfremgang» i løpet av ett år.

Tester i varmekammer før Qatar-VM viste at Edvald Boasson Hagen opplevde en prestasjonsreduksjon på 12 prosent fra opphold i normal temperatur til aktivitetsopphold i 35 varmegrader.

Forskyve døgnrytmen



Olympiatoppen skal lage et eget rom for varmeakklimatisering i toppidrettssenteret i Oslo. Det skal kunne tas i bruk fra 1. oktober neste år, i god tid før Tokyo-OL to år senere. Da vil det være viktig å få testet og optimalisert mat og drikke, i forhold til individuell svetterate og utøvernes endringer i kjernetemperatur.

– For tidssoneakklimatisering har for eksempel ernæring marginal betydning. Her gjelder lys, melatonin og søvnhygiene, sier Espen Tønnessen.

Leste du? Olympiatoppens sjefslege: Vil lære av Sverige

Søvnekspert Ståle Pallesen forklarer at melatonin er et hormon som hjernen produserer når det er mørkt. Det kan brukes for å forskyve døgnrytmen. Pallesen får i disse dager tilbake et spørreskjema fra Norges OL-aktuelle utøvere. Det dreier seg om deres erfaringer med tidssoneforflytninger.

Funnene skal presenteres for Olympiatoppen ledelse i januar.

PS! Espen Tønnessen opplyser at tidssone og varmeakklimatiseringsteamene har bestått av totalt 12 personer, inkludert blant andre Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, og tidligere Olympiatoppen-lege Ola Rønsen. Totalt har prosjektene kostet rundt 50.000 kroner, ifølge Tønnessen.