Kommentar om Marit Bjørgen: Mamma samler flokken

Kommentar Det finnes ikke sterke nok adjektiver i det norske språket til å beskrive hvor viktig Marit Bjørgen (36) er for Norges Skiforbund akkurat nå.

I en tid der Johaug-saken og den generelle medisineringsdebatten uansett kommer til å sette sitt preg på sesongen, gir den 36 år gamle veteranen en rar situasjon i det minste et preg av normalitet.

Der det skapes overskrifter av andre ting enn forstøvere og leppekrem.



For ting er i det minste litt som de skal være når 36-åringen er i sentrum. Og da hun seiret på Beitostølen føltes det nesten som det var i går, selv om hun ikke hadde gått et skirenn på over 600 dager.

Nå er det ingen selvfølge å komme tilbake når du blir mamma midt i 30-årene.

Særlig ikke når du har vunnet så mye, så lenge. For de fleste hadde naturligvis vært sportslig stappmette om de var i samme situasjon.

Men ikke Marit Bjørgen, nei.

Hun er åpenbart fortsatt sulten, selv om hun innrømmer at det er perioder hvor arbeidet med returen etter fødselen har vært tungt.

Etter bare ett renn er det for tidlig å si noe ordentlig kvalifisert om hvor Marit Bjørgen står etter så lang tids fravær, selv om seieren på Beitostølen gir en god indikasjon på hva som kan være i vente denne vinteren.

Men uansett om hun er like suveren som hun var før livet forandret seg, eller om hun blir mer tilnærmelig for konkurrentene etter hvert, har det uendelig mye å si for hele miljøet at hun er med igjen.

Ikke bare fordi hun drar de andre med seg i trening og konkurranse, men fordi hun har noen egenskaper hvis verdi knapt kan måles.

Som handler om å samle flokken.

Å være der for dem som både er konkurrenter og venninner.

Å være et trygt anker når ting blir krevende.

Vi så dette tydelig demonstrert da Astrid Uhrenholdt Jacobsens bror tragisk gikk bort, mens det ble arrangert olympiske leker i Sotsji.

Og selv om et dødsfall og denne sesongens utfordringer selvsagt ikke er sammenlignbare, er dronningens retur ekstra avgjørende når oppkjøringen har vært så turbulent.

For et miljø trenger selvsagt ledere når ting går på skinner, men aller mest når det er vanskelig. Nå er hun her igjen. Med sin sedvanlige ro, aura og ambisjoner om å vinne enda flere gullmedaljer.

Og når Bjørgen har bestemt seg, har det en tendens til å bli slik hun har sett det for seg.