De er mest verdifulle i Europa, men må se seg slått av to klubber i verden

Alt er større i USA, viser Forbes' liste over verdens mest verdifulle idrettsklubber.

For andre år på rad er NFL-laget Dallas Cowboys på toppen av listen over verdens mest verdifulle lag, viser Forbes' listen for 2017.

Med en verdistigning på fem prosent er laget nå verdt svimlende 4,2 milliarder dollar, rundt 40 milliarder kroner.

Verdens mest verdifulle idrettsklubber i 2017 Plass, lag, verdi, endring fra 2016, sport: 1. Dallas Cowboys, 4,2 milliarder dollar, +5 prosent (NFL) 2. New York Yankees, 3,7 milliarder dollar, +9 prosent (MLB) 3. Manchester United, 3,69 milliarder dollar, +11 prosent (Premier League) 4. Barcelona, 3,64 milliarder dollar, +2 prosent (La Liga) 5. Real Madrid, 3,58 milliarder dollar, -2 prosent (La Liga) 15. Bayern München, 2,71 milliarder dollar, +1 prosent (Bundesliga) 35. Manchester City, 2,083 milliarder dollar, +8 prosent (Premier League) 43. Arsenal, 1,93 milliarder dollar, -4 prosent (Premier League) 46. Chelsea, 1,845 milliarder dollar, +11 prosent (Premier League) Kilde: Forbes

Bak følger nok et amerikansk storlag, MLS-baseballaget New York Yankees, med en verdi på rundt 35 milliarder norske kroner.

Den mest verdifulle ikke-amerikanske idrettsklubben er kanskje ingen overraskelse. For rett bak Yankees følger Manchester United, også de verdt rundt 35 milliarder kroner.

De skal ha økt sin verdi med elleve prosent siden fjoråret.

Spania bak England

Hakk i hæl følger de spanske storlagene Barcelona (i underkant av 35 milliarder kroner, opp to prosent) og Real Madrid (rundt 34 milliarder kroner, ned to prosent), før listen igjen blir helamerikansk.

De ni følgende lagene er alle amerikanske NFL- eller NBA-lag, før et europeisk fotballag igjen er å finne på 15. plass: Tyske Bayern München med en verdi på nesten 26 milliarder kroner.

City slått av united

Manchester Uniteds byrival Manchester City er også inne på listen, men et godt stykke bak sine økonomiske storebrødre i rødt. Med en verdi på snaut 20 milliarder kroner (en økning på åtte prosent fra i fjor), er de inne på en 35. plass.

Arsenal er nummer 43 (18 og en halv milliard, ned fire prosent), mens Chelsea er nummer 46 (18 milliarder, opp elleve prosent).

