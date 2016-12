Vil ha Carlsens neste VM-kamp til Norge

Flere sjakkeksperter mener at Magnus Carlsens neste VM-kamp bør legges til Norge. Hos sjakkforbundet står den saken allerede på dagsorden.

– Med Magnus som verdensmester hadde det vært veldig fint å få til. Man merker at interessen for sjakk har blitt stor hos folk i Norge, så dette skulle man tro ville være mulig, sier Agdestein til VG.

Det har gått en snaue uke siden Magnus Carlsen tok Sergej Karjakin i hånden for siste gang under VM-kampen i New York, og pustet lettet ut over å ha forsvart tittelen som verdensmester nok en gang.

Om to år skal han gjøre det igjen – og kanskje kan det skje i Norge denne gangen?

– Absolutt. Det er på tide at sjakk-VM kommer til Norge, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Men en VM-kamp på norsk jord vil koste.

– Det er sterke krefter som må til, kapitalsterke krefter. Men det finnes det jo i Norge, sier Agdestein.

Generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Geir Nesheim, bekrefter at tanken om en kamp på norsk jord allerede er tenkt i deres lokaler. Da VG snakket med ham i morgentimene dagen etter VM-avgjørelsen, var han på vei inn på sjakk-kontoret i Oslo, til jubel og kakefeiring.

Sjakkbølgen har allerede fått norske byer til å komme med henvendelser rundt det å arrangere en fremtidig tittelkamp.

– Interessen er på topp nå, og det er nok mange som gjør seg sine tanker og lurer på om dette kan være aktuelt for dem. Da vi oppfordrer vi dem i så fall til å ta kontakt. Noen har allerede gjort det, sier Nesheim.

Han forklarer at sjakkforbundet har nedfelt i sine statutter at de skal arrangere internasjonale turneringer, noe de allerede gjør. I 2018 er det allerede spikret europamesterskap for seniorer i Oslo.

– En VM-kamp er jo i en egen liga, men den ligaen har vi nylig spilt i. Vi arrangerte jo Sjakk-OL i 2014, og en stor kvalikturnering året før. Vi har bygget opp både kompetanse og ekspertise, sier Nesheim.

Vil koste dyrt



Sjakkforbundet har også tett dialog med Agon, som har kjøpt rettighetene fra Det internasjonale skiforbundet (FIDE). Det er de forbundet eventuelt må inngå avtale med.

– Men så må det også finansieres, og det er store penger det er snakk om. For å få til dette arrangementet må man opp i et ganske høyt, åttesifret beløp – flere titalls millioner kroner. Vi er avhengig av å ha med aktører som kan se seg tjent med dette, sier Nesheim.

– Dette står på dagsorden. Det er ikke noe rart i at sjakkforbundet jobber med dette, det er nå vinduet er åpent, sier Nesheim.

Selv om stedet for de siste VM-kampene til Carlsen har blitt bestemt ganske nær opptil arrangementet, forteller Nesheim at Agon nå ønsker å være tidligere ute. Derfor er sjakkforbundet allerede tett på ballen.

Må selv ville spille i Norge



Men generalsekretæren trekker også fram et annet viktig punkt i spørsmålet om å få en VM-kamp til Norge: Team Carlsen må ønske det selv. Og selv om en VM-kamp på hjemmebane for Carlsen høres flott ut, er ikke Simen Agdestein sikker på om det vil være utelukkende positivt for 26-åringen.

– Hjemmebane er ikke nødvendigvis noen fordel. Det blir mye stress og styr også, poengterer han.

Sjakkekspert Tarjei J. Svendsen kan godt tenke seg en kamp i Norge – men ikke nødvendigvis helt ennå.

– Nei, jeg synes egentlig ikke det haster. Det er fortsatt tidlig i hans karriere, og jeg synes det hadde passet bedre med en VM-match i Norge om noen år, sier han til VG.