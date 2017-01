(Magnus Carlsen – Wei Yi 1-0) Han er blitt kalt «den nye Magnus Carlsen», men mot originalen gikk det skeis for 17 år gamle Wei Yi.

Verdensmester Magnus Carlsen brukte kun 33 trekk på å beseire den talentfulle kineseren med de hvite brikkene i Wijk aan Zee-turneringen i Nederland.

Wei Yi gjorde en stor tabbe i sitt 30. trekk og kort tid senere var partiet over.

– All spenningen på brettet fungerte til min fordel, oppsummerte Carlsen på arrangørens direktesending.

VG Direkte: Jon Ludvig Hammer fulgte partiet trekk for trekk

Tirsdagens seier mot Wei Yi gjør at Carlsen står med tre poeng av fire mulige i den nederlandske storturneringen.

Oppskriften på seier

– Han ser strålende ut nå. Vinner med hvit og spiller remis med svart. Det er en god oppskrift for å vinne turneringer, sier Jon Ludvig Hammer, Norges neste beste sjakkspiller, til VG.

I første parti ble spilte Carlsen remis mot Wesley So med svart, i det andre vant han mot Loek van Wely med hvit og i tredje runde spilte nordmannen remis mot Dmitrij Andrejkin med de svarte brikkene.

Les også: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

Hammer tror Carlsen godt kan passere inderen Viswanathan Anand i antall turneringsseirer i Wijk aan Zee. Begge står med fem før årets utgave.

– Magnus kommer til å passere Anand der. Det er bare et spørsmål om tid. Sjansene for at han gjør det i denne turneringen, er veldig stor, sier Hammer.

Ikke tapt mot Yi

Carlsens motstander tirsdag, Wei Yi, har forbløffet sjakkverdenen de siste årene med flere imponerende angrepspartier, og mange anser 17-åringen som en fremtidig verdensener.

Men veien frem til Magnus Carlsens nivå er fortsatt lang.

Les også: Carlsen hylles for sitt utrolige siste-trekk

Duoen har nå møttes fire ganger i langsjakk. Fasiten er trist lesning for kineserens del: To av partiene har endt med Carlsen-seier og de to siste med remis.

Onsdag er det hviledag i Wijk aan Zee. Femte runde spilles torsdag 13.30. Da spiller Carlsen med svarte brikker mot Jan Nepomnjatsjiij.