Sjakk-Hammer: – Magnus fortsatt favoritt

Magnus Carlsen (26) sto bare med et halvt poeng etter de to første partiene i hurtigsjakk-VM. Så hevet den regjerende verdensmesteren seg.

Carlsen har forsvart VM-tittelen i sjakk to ganger – nå er målet å gjøre det samme i hurtigsjakk. Men da må han fortsette i samme spor som han avsluttet den første dagen av hurtigsjakk-VM i Doha.

For etter den forferdelige åpningen, avsluttet Carlsen med å vinne sine tre siste partier.

– Med 0,5 poeng etter to partier, er jeg fornøyd med 3,5 poeng, sa Carlsen til NRK etter endt dag i dag.

VG LIVE: Referat fra dagens partier her

– Jeg spilte med litt lave skuldre. VM blir ikke avgjort på første dag. Dere vil se meg i mer kampmodus de neste dagene, fortsatte han.

VG-EKSPERT: Jon Ludvig Hammer. Foto: Øystein Hernes , VG

Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, holder fortsatt Carlsen - som er nummer én på VGs 100-liste - som sin VM-favoritt.

– Levon Aronian er mannen å slå. Han ser farligst ut nå. Magnus er ikke like stor favoritt som han var før mesterskapet startet, men han er fortsatt favoritt, sier Hammer - som jobber for VG under det pågående verdensmesterskapet.

Oppskriften for å forsvare VM-tittelen er enkel.

– Han må slå de som ligger foran seg. Nå er han i en posisjon der han må vinne, sier Hammer.

Sjakkeksperten var slett ikke imponert over hvordan Carlsen startet mesterskapet i Qatar: Remis mot nummer 79 på verdensrankingen, Shekhar Ganguly, og sjokktapet for Levan Pantsulaia.

Stillingen etter første dag: 1. Anton Korobov 5,0 2. Levon Aronian 4,5 3 Levan Pantsulaia 4,0 4 Benjamin Bok 4,0 5. Chao B. Li 4,0 6 Santosh G. Vidit 4,0 7. Alexander Grischuk 4,0 8. Shakhriyar Mamedyarov 4,0 9. Hrant Melkumyan 4,0 10. Yangyi Tu 3,5 .... 20. Magnus Carlsen 3,5 65. Aryan Tari 2,0 88. Simen Agdestein 1,5 101 Johan-Sebastian Christensen 1,0 Hurtigsjakk-VM avgjøres over 15 partier. Deretter skal det spilles VM i lynsjakk.

– Starten var virkelig dårlig, og Magnus ble straffet for sine feil. Nå må han rette opp den feilen, forhåpentligvis tar han med seg godfølelsen fra de siste tre partiene inn i dag to og tre.

Hurtigsjakk-VM avgjøres over 15 partier fordelt på tre dager. De to siste mesterskapene har Carlsen tatt med seg fire poeng fra første dag, nå står han med 3,5.

– Jeg må finne en måte å ta igjen det halve poenget, kommenterer Carlsen selv.

Men det er mer enn et halvt poeng sjakkesset må ta igjen. Anton Korobov, som leder turneringen, står med fem av fem mulige poeng. Totalt står ni spillere med flere poeng enn den norske VM-håpet.

I tillegg til Carlsen deltar også de tre nordmennene Simen Agdestein, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen i hurtigsjakk-VM.

– Aryan Tari hadde en fantastisk første dag med to poeng, de to andre kan forbigå i stillhet, mener Hammer. Agdestein står med 1,5 poeng, mens Christiansen kun fikk med seg ett poeng fra mesterskapets første dag.

PS! I morgen, tirsdag, spilles det fem nye partier. Magnus Carlsen spiller med hvite brikker mot Benjamin Bok i det sjette VM-partiet med start kl. 13. Følg turneringen hos VG, med ekspert Jon Ludvig Hammer.