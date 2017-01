Roser Aronian: – Én av få som virkelig prøver å slå Magnus Carlsen

(Levon Aronian – Magnus Carlsen 0,5-0,5) Fredag møttes de for 50. gang. Og det endte som det vanligvis gjør.

Med remis.

Det ble klart etter drøyt to timers spill i den sjette runden av Wijk aan Zee-turneringen i Nederland fredag ettermiddag.

Magnus Carlsen hadde svarte brikker mot Levon Aronian, ble presset av armeneren, men den norske verdensmesteren nøytraliserte hvits angrepsplaner godt og sikret remis.

– Aronian er en veldig prinsipiell spiller, og han stoler på egne ferdigheter. Jeg mener han er én av få som virkelig prøver å slå Magnus Carlsen, sier Jon Ludvig Hammer, som følger den tradisjonsrike turneringen for VG.

Fredagens parti ble den 32. poengdelingen mellom Carlsen og Aronian. Carlsen har vunnet 12 ganger, mens armeneren står med seks seiere.

– I dag var Aronian solid. Han fikk et lite press, gikk ikke i strupen på Magnus, men jeg synes likevel det var ubehagelig for Magnus i en periode. Det var litt overraskende at partiet ble så fort ferdig. Det handlet nok mest om Magnus' solide forsvarsspill. Han lot seg ikke skremme, sier Hammer.

«HAMMERTIME!»: Jon Ludvig Hammer er VGs sjakkekspert under Wijk aan Zee-turneringen denne måneden. Foto: Frode Hansen , VG

I de seks første runde i Wijk aan Zee har Carlsen hatt fire svart- og to hvitpartier. Formelen til nå har vært seier med hvit og remis med svart. Dermed står Carlsen med fire poeng av seks mulige i turneringen.

– Det er godt resultat. Fire svart og to hvite til nå er en ulempe som konkurrentene i toppen ikke har hatt ennå, sier Hammer.

Flere partier pågår i skrivende stund. Sett med norske øyne er det knyttet mest spenning til Wesley Sos parti mot inderen Baskaran Adhiban.

Førstnevnte ledet turneringen før fredagens runde og vil gjøre det ved dagens slutt hvis han spiller remis eller slår Adhiban.

PS: Carlsen møter nederlenderen Anish Giri i den syvende runden lørdag ettermiddag.

