Sjakkekspert Jon Ludvig Hammer (26) tror én feil var nok til å koste Magnus Carlsen (26) turneringsseieren i nederlandske Tata Steel Chess.

Øyeblikket oppsto i det 7. av totalt 13 partier i den nederlandske kystbyen Wijk aan Zee. Magnus Carlsen hadde storspilt før møtet med Anish Giri, men overså en matt i tre trekk. Etter at oppgjøret endte med remis forlot 26-åringen spillelokalet i sinne, før han gikk på et overraskende nederlag mot ungareren Richárd Rapport (20) da han returnerte under et døgn senere.

Søndag viste poengtapene seg å bli skjebnesvangre. Amerikanske Wesley So (23) beseiret Jan Nepomnjasjtsji, vant dermed turneringen og henviste Carlsen til 2. plass med ett poengs margin.

– Situasjonen mot Giri fikk veldig alvorlige konsekvenser. Han klarte ikke å riste den av seg. Jeg kan garantere at Magnus ikke hadde tapt mot Rapport hvis han ikke hadde vært opprørt over den overseelsen han gjorde i partiet før. Hvis han ikke hadde spilt remis mot Giri, tror jeg han hadde vunnet denne turneringen, sier VG-ekspert Jon Ludvig Hammer.

SKJEBNEPARTI: Magnus Carlsen overså en mulighet til å vinne partiet mot Anish Giri midtveis i Tata Steel Chess. Det kostet ham turneringsseieren, ifølge ekspert Jon Ludvig Hammer. Foto: Joachim Baardsen/VG

Carlsen med negativ trend



Regjerende verdensmester Carlsen har et sterkt og konstant ønske om å vinne alle partier og turneringer han stiller opp i. Derfor er nordmannen trolig skuffet - til tross for et isolert sett sterkt resultat i Nederland.

Ser man nærmere på selve spillet til Carlsen, er det mulig å identifisere en vedvarende, negativ trend: 26-åringen sliter med å omsette fordelaktige stillinger til seirer. Noe som også var tilfellet i VM-kampen mot Sergej Karjakin (26) i november.

Hammer forstår ikke hva problemet skyldes.

– Jeg vet ikke, men jeg vet at hvis Magnus får ordnet opp i det, vil han være sitt gamle, dominerende selv. Og en Magnus i dårlig form tar fortsatt en topplassering i turneringen, minner eksperten om.

1. plassen på verdensrankingen er utsatt

For triumfator Wesley So er situasjonen en litt annen. Han er ikke verdensmester, men han har nå vunnet tre strake eliteturneringer etter å ha vært best også i Sinquefield Cup og London Chess Classic i fjor.

Parallelt har den flipinsk-fødte, dypt religiøse amerikaneren 56 strake partier uten tap. De enestående resultatene gjør at So nå er nær Carlsen på toppen av verdensrankingen. Bare landsmannen Fabiano Caruana skiller de to.

– Det er veldig imponerende av So. Han presterer fantastisk godt og han presterer jevnt. Det er det vi har etterlyst fra konkurrentene til Magnus - de må være like stabile som ham. Det er fortsatt et stykke opp på ratingen, men hvis Magnus fortsetter sin trend og So fortsetter sin, kan det være at vi får en ny verdensener. Det er bare et nytt argument for at Magnus må ta seg sammen og være motivert for å vise sitt beste når So puster ham i nakken, mener Hammer.

So med klar visjon

I et intervju med arrangøren forteller So at han er stolt over å vinne den tradisjonsrike turneringen som spilles drøyt fire mil utenfor Amsterdam, en turnering Carlsen har vunnet de to foregående årene.

– Det betyr mye. Å vinne denne turneringen er veldig stort. Det er en glimrende start på året.

BRENNHET: Wesley So fortsatte storspillet fra 2016 med turneringsseier i Tata Steel Chess i Nederland. Foto: Scanpix

– Du har nå 56 partier på rad uten tap. Hva kan vi forvente av deg i år?



– Det er vanskelig å si. Jeg hadde et mål om å vinne denne turneringen, selv om jeg ikke kunne forvente det med Magnus tilstede. Å avslutte foran ham, er stort. Mitt neste mål er å hvile, studere partiene mine og forsøke å forbedre meg på alle mulige måter. Jeg tror hemmeligheten er å fortsette å jobbe hardt og ha en klar visjon for det jeg vil oppnå, sier So.

Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein har ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld.

Tata Steel Chess 2017

1) Wesley So - 9 poeng

2) Magnus Carlsen - 8 poeng

3) Baskaran Adhiban - 7,5 poeng

4) Levon Aronian - 7,5 poeng

5) Yi Wei - 7,5 poeng

6) Sergej Karjakin - 7 poeng

7) Pavel Eljanov - 7 poeng

8) Anish Giri - 6,5 poeng

9) Pentala Harikrishna - 6 poeng

10) Dmitrij Andrejkin - 6 poeng

11) Radoslaw Wojtaszek - 6 poeng

12) Jan Nepomnjasjtsji - 5 poeng

13) Richárd Rapport - 4,5 poeng

14) Loek van Wely - 3,5 poeng