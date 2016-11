Mener Carlsens seierssjanse øker jo lenger omspillet går

VGs sjakkeskpert Simen Agdestein mener Magnus Carlsen (25) har fordelen om omspillet ender med lynsjakk.

Omspill-reglene * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis. Hvem som kan velge farge trekkes.

FORDEL CARLSEN: Simen Agdestein figurerer i VGs sjakksendinger under VM. Han tror på Carlsen-triumf. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg tror Magnus Carlsen har større sjanse jo kortere betenkningstiden blir. Så om det blir 2-2 i hurtigsjakken, så lever Magnus veldig greit med det.



Det tror sjakkekspert i VG, Simen Agdestein. Etter tolv partier endte det 6-6 mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin (26). Det betyr omspill, og avgjørelse, onsdag kveld.

– Å spille fire hurtigsjakkpartier føltes som en god idé, fortalte Carlsen til VG i går kveld.

Samtidig fortalte han at formen hans har en stigende kurve, og at han derfor ikke tok noen store sjanser i det tolvte partiet mandag.

– Dagsformen blir igjen avgjørende her. Karjakin er den mest krevende motstanderen Magnus kunne fått, men han vil få en utfordring nå med kort tid, mener Agdestein.



Ørsmå marginer

På Carlsens 26-årsdag kommer avgjørelsen i New York. Nordmannen begynner med svarte brikker etter en loddtrekning på pressekonferansen etter gårsdagens parti. Nå kuttes betenkningstiden kraftig ned, og det vil få konsekvenser tror NRKs ekspert Torstein Bae.



– Det skal nok bli langt jevnere nå enn med lang betenkningstid. Tabbene ligger rundt hvert hjørne nå som de må flytte fortere. Jeg anslo at Magnus hadde en 70 mot 30 prosent sjanse for å vinne før første parti. Nå må jeg justere til 60-40.

– Magnus er best der også, men det er mindre klart enn det ville være i langsjakk. Det er fordi Magnus har større «forsprang» på Karjakin i langsjakk, og nå er det færre partier. Så sjansene for seier til Karjakin har økt. Men Magnus er fortsatt favoritt: jeg vil si et sted mellom 55-45 og 60-40 prosent sjanse. Det er vanskelig å definere eksakt, sier sjakkentusiast Hans Olav Lahlum.

OPTIMIST: Hans Olav Lahlum, her fra besøk i VGs sjakkstudio, tror fortsatt Magnus Carlsen drar seieren i land. Foto: Mattis Sandblad , VG

– 60-40 fordel Magnus, er også Agdesteins spådom.



Veteranen tror Carlsen kommer til å utnytte tidspresset til sin fordel.

– Det går veldig raskt rundt i hodet hans. Han har veldig god intuisjon, og er en god bløffer. Det vil si at han tar riktige sjanser i kritiske situasjoner. Han kommer til å presse Karjakins planlagte åpninger og strategier. Der han rygger unna, angriper Magnus.

Statistikken Carlsen dominerer

Magnus Carlsen topper både live-rangeringen til 2700chess som verdens beste i vanlig langsjakk, samt hurtigsjakken som de begynner med onsdag kveld. I lynsjakk faller Carlsen til andreplass, mens Karjakin er rangert som nummer elleve.

Lahlum tror erfaring vil spille en rolle.



– En ting som kan tale i favør av Magnus er at han har gjort det godt i den type omspill. Han har ikke tapt omspill på lenge. Det må sies at Karjakin er en sterkere motstander i omspill enn det Magnus har møtt før. Begge har en god statistikk i denne typen sjakk.

– Jeg føler at jeg har en veldig god sjanse, sier Carlsen selv om morgendagen.