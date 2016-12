Hun topper Sveriges 100-liste

Svenskene stusser over at Magnus Carlsen (26) i «ikke-idretten» sjakk topper VGs 100-liste over Norges største idrettsutøvere. På den andre siden av kjølen har avisen Expressen på sin tilsvarende liste plassert Sarah Sjöström (22) som nummer én.

Sarah Sjöström, hvem er det?

Hun ble nummer to på Expressens 100-liste i 2015. I 2016 er derimot saken klar. Det er ingen tvil om at svenskenes nye svømmeyndling (Sjöström!) fortjener topplasseringen, slik Expressens jury ser det. Etter å ha vunnet tre individuelle gullmedaljer i EM i London, dro hun til Rio-OL og gjorde nærmest rent bord.

Som Sveriges største gullfavoritt på lenge, som Expressen skriver i sin begrunnelse, var presset enormt på unge Sjöströms skuldre. Hun levde imidlertid opp til forventningene, med glans: Gull på 100 meter butterfly, inkludert verdensrekord, pluss OL-sølv og bronse.

Expressen-konkurrenten Aftonbladet omtaler i sin rosa sportsseksjon VGs 100-liste. Det gjør avisen ved innledningsvis påpeke at «sjakkgeniet» Magnus Carlsen topper det tradisjonsrike listen:

«I Sverige klassifiseres det ikke en gang som en idrett, men når den norske avisen Verdens Gang rangerer Norges største idrettsstjerner er sjakkverdensmesteren Magnus Carlsen nummer én», skriver Aftonbladet - som også er meget opptatt av at Therese Johaug er vraket fra VGs 100-liste.

Aftonbladet har kåret Sveriges mest populære idrettsutøver på grunnlag av «folkets röster». Og vinneren er? Det kan du se her (ekstern lenke).

(Saken fortsetter under videoen av Carlsens tale til pappa etter VM.-seieren)





Expressen setter åpenbart pris på söta brors alle dyktige kvinnelige idrettsutøvere. Seks av de 10 beste, plassert øverst på listen, er kvinner. Det vil si: De er langt flere enn seks. På 2. plass etter Sjöström kommer Sverige forballandslag. Det vant OL-sølmedalje(r) etter finaletap for «uslåelige» Tyskland i Rio.

Hamrén rett til bunns



Etter trener Pia Sundhages flickor følger en golfspiller, Henrik Stenson, og Zlatan Ibrahimovic på 4. plass.

Etter Zlatan - som vant sin 11. svenske Gullballen på rad i år - må du scrolle langt ned for å finne neste fotballspiller, nemlig Emil Forsberg (ny på listen siden i fjor) - fordi han scoret på et fantastisk frispark mot Frankrike og har gjort suksess for suksesslaget RB Leipzig i tyske Bundesliga.

Klara Svensson, som skal møte Cecilia Brækhus i Oslo Spektrum 28. januar, har rykket opp fra 96. plass i 2015 til 13. plass i årets utgave.

For tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén, som gikk av som svensk landslagstrener etter EM i sommer, har det gått motsatt vei.

I fjor var Hamrén nummer 48, nå er han - i likhet med Norges hekkekomet Karsten Warholm på VGs 100-liste - plassert lengst ned på listen: 100. plass!