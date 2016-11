Her er idrettsstjernenes råd til Carlsen

Hvordan takler man det stresset og trykket som Magnus Carlsen nå står overfor i VM-matchen mot Sergej Karjakin? VG har snakket med idrettsutøvere som har vært utsatt for lignende press før.

Etter 6-6 i langsjakk er det klart for et drama av de sjeldne når Carlsen setter seg ved sjakkbrettet onsdag kveld. Da venter fire partier med hurtigsjakk. Står det fremdeles likt skal det avgjøres med lynsjakk. Er ikke verdensmesteren kåret da vil det gå til såkalt armageddon-spill (se detaljert informasjon i faktaboks).

Historien er full av dueller mann mot mann, eller kvinne mot kvinne på idrettsarenaen. Gjennom VG deler norske utøvere sine erfaringer, og sine råd til Magnus Carlsen.

Ole Einar Bjørndalen:

Omspill-reglene: * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

Har stått i utallige dueller som skiskytter. Den kanskje aller heftigste finner vi tilbake i VM i Khanty-Mansjisk i 2003. Flaggene stod rett ut på stadion før siste skyting og Raphael Poiree var på vei inn da Bjørndalen gjorde seg klar. Vinden var sterk.

«Det kan ikke gå. Du må ikke skyte nå!», ropte Kjell Kristian Rike fra kommentatorbua. Bjørndalen plaffet ned alle blinkene og vant gull.

Til VG sier 42-åringen sier «han ikke peiling på sjakk», men tror noen av mekanismene er de samme når man konkurrerer med børsa på ryggen.

– Det er når du begynner å fokusere på konkurrentene at du driter deg ut. Det viktigste for Carlsen er å ha fokus på seg selv og det han må gjøre for å være på sitt aller, aller beste. Er han på sitt beste av det jeg har sett av ham, så er han uslåelig. Da har jeg stor tro på at han skal vinne dette. Russeren har hengt godt med, han har spilt smart og vært dyktig. Men med stålfokus på seg selv og optimale forberedelser, så tar Carlsen dette.

– Hva går gjennom hodet på en utøver når det står så mye på spill?

– Konsekvenser, resultatfokus, det som skjer rundt, forventninger, familie – alt. Du må finne verktøy for å ha kontroll på alt dette. Er du ekstremt godt forberedt klarer du å «isolere» deg fra alt, men samtidig må du akseptere en del ting som er rundt deg og da må du bruke det positivt.

Liv Grete Skjelbreid:

Liv Grete Skjelbreid følte presset mest under VM på hjemmebane i 2000.

PRESSET I OSLO: Liv Grete Skjelbreid opplevde stort press under VM på hjemmebane i 2000. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Hvis det oppleves som et forferdelig press, så er du ferdig. Jeg satte størst press på meg selv før det første VM-gullet i Oslo. Jeg hadde vært syk lenge, og hadde store forventninger til meg selv, sier Skjelbreid.

På fellesstarten noen dager senere kom hun inn på den avgjørende siste skytingen med fire andre.

Skjelbreid tenkte på farens ord – ta det med ro og hold hodet kaldt – og var den enste som skjøt fullt hus.

– Det meste handler om forberedelser man har gjort i lang, lang tid i forveien. Hvis hjernen blir overarbeidet eller sliten, så blir reaksjonstiden litt høyere. Du må tørre å slippe opp slik at du blir klar i hodet når du skal være klar, mener Skjelbreid.

Jon Rønningen:

Den norske brytelegenden Jon Rønningen har levert mann mot mann i noen finaler. Han ble verdensmester i 1985, olympisk mester i 1988 og 1992 og europamester i 1990.

GULL I SEOUL: Jon Rønningen kysser gullmedaljen i Seol i 1988. Foto: Hans Olav Forsang , VG

– Det er egentlig bare å ha fokus på det man skal gjøre. Det er viktig at han er i bobla si, og at han ikke kommer ut av den bobla, sier Rønningen om Carlsen.

– I en boble er du konsentrert og du lar deg ikke påvirke av alt annet. Jeg gjorde en tabbe i OL i 1996 da jeg gikk ut av bobla mi. Da gikk det galt. Det er den eneste måten jeg kan forklare dette på, sier han.

Finn Christian Jagge:

«Finken» stod igjen alene på toppen i finaleomgangen i OL-slalåmen i Albertville i 1992.

Nordmannen ledet med 1,58 sekunder på storfavoritt og regjerende mester – selveste Alberto Tomba. Italieneren klinket til med en fantastisk andre omgang. Da «Finken» satte utfor var han allerede klar over Tombas prestasjon. Han tapte tid underveis, men vant OL-gullet med 28 hundredels margin til Tomba.

HELT I ALBERTVILLE: Finn Christian Jagge tar OL-gull i slalåm i 1992. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Den gangen satt jeg i varmestuen sammen med Kjetil André Aamodt. Vi prøvde å snakke om alt mulig annet og ventet på at jeg skulle ut til 2. omgang. Da var det likevel nerver. Carlsen må bare tenke at han skal spille et parti sjakk som han har gjort tusen ganger før. Han må gå inn i sin modus. Det er den nervekampen han får med seg selv.

– Hvilke råd har du til Magnus Carlsen?

– Han må gjøre det han normalt gjør og det han kan. Han får en mental kamp med seg selv. Det er stressende med alle ytre følelser, som at mye står på spill, at man tenker at man har mye å tape.

Bartosz Piasecki:

Tok Norge med storm da han gikk til fekte-finalen i London-OL 2012. Der stod han ansikt til ansikt mot Ruben Limardo fra Venezuela. Piasecki tapte finalen 15-10.

– Du lever i din egen lille boble. Du har motstanderen foran deg. Det som skjer utenfor får du først greie på når alt er over. Men man blir selvfølgelig nervøs og spent. Det står vanvittig mye på spill. Jo nærmere det er slutten, jo mer nervøs blir man. Man vet man nærmer seg målet, men et lite feilskjær gir enorme konsekvenser.

– Hvilke råd har du til Magnus Carlsen?

– Det viktigste er egentlig å være uthvilt. Være mentalt forberedt på det som skal skje. Og egentlig ikke tenke konsekvenser. Prøv å luke bort alt som er utenfor. Tenke at «det er deg og motstanderen din. Og han skal du slå».

Emil Hegle Svendsen:

Husker selv aller best VM i 2008 i Östersund – trønderens første store mesterskap hvor han reiste hjem med to individuelle VM-gull. På fellesstart-øvelsen var det en intens duell med Ole Einar Bjørndalen og ham selv. Dramaet oppstod etter siste skyting og inn mot spurten.

– Det er vanskelig å holde hodet kaldt. Du må ha en taktikk klar, og så må du gå for den. Det er mange muligheter å avgjøre et løp på, men taktikken har du lagt av en grunn. Hvis du hele tiden prøver å gå fra eller rykke, så går det ikke. Taktikken min var at jeg var litt råere enn Ole på slutten av et løp og da måtte jeg gå for den og ikke få panikk og gjøre noe annet. Det som er felles er kanskje at når det koker som mest må man klare å holde hodet kaldt og gå for det man har planlagt.

– Blir man preget av det som skjer rundt?

– Det Carlsen driver på med er langt større enn skiskyting, men det er paralleller. Jeg husker VM-stafetten i Holmenkollen i vinter. Det er kanskje det mest krevende løpet jeg har gått noensinne. Og ja, man blir preget av det som skjer rundt. Når det står titusener av mennesker på stadion og kun ser på deg så er det vanskelig å blokkere det. Du er i din egen boble, men det er så mange tilleggselementer som spiller inn, stresset fra andre utøvere og publikum som brøler. Det påvirker selvsagt.