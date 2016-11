Elleville sjakk-tall: Spår seerdobling i Carlsens siste VM-drama

Før kveldens VM-finale med Magnus Carlsen ventes seerrekord - og det etter et mesterskap hvor sjakkfeberen allerede har nådd kokepunktet i Norge.

– Vi forventer et kjempetrykk rundt sendingen og forventer at hele Norge følger med i kveld. Jeg tror på en kjempefest! sier produsent for VGTVs sjakksendinger, Joakim Skogvold.

Mulig dobling?



For det norske folk er garantert en nervepirrende kveld når Carlsen skal forsvare verdensmestertittelen fra klokken 20.00 norsk tid.

Trafikktallene for sjakkrelaterte saker på VGTV under årets VM-matcher passerte nylig fire millioner visninger.

– Det er langt over tallene for VM-kampen for to år siden. Vi ser at interessen er enorm, sier Skogvold.

VGTV lader opp til matchen fra klokken 19.15 og som TV-seer er du garantert å se minst tre – og maksimalt fire – partier med hurtigsjakk mellom det norske sjakk-geniet og Sergej Karjakin etter at det endte 6-6 i vanlig langsjakk på mandag.

– Vanskelig å si – det avhenger av hvor mange timers sending det blir. Men vi kan jo håpe på en dobling av tidligere sendinger, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor, på spørsmål om hva han forventer av seertall i kveld.

Søster Carlsen i studio



Omspill-reglene: * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis. Hvem som kan velge farge trekkes.

Er stillingen fortsatt lik etter de fire hurtigsjakk-partiene, går Carlsen og Karjakin inn i to lynsjakkpartier for å avgjøre det hele. Dette gjentas opp til fem ganger i håp om å kåre en vinner.

Har en avgjørelse fortsatt ikke falt da, gjør de to duellantene opp om seieren i et såkalt «armageddon»-parti. Det hele skal avgjøres i løpet av natten.

VGTV begynner oppladningen 45 minutter før matchstart. Programleder Mads A. Andersen har med seg Magnus Carlsens svært sjakk-kyndige søster, Ellen i studio.

I tillegg er ekspertene Jon Ludvig Hammer og Simen Agdestein som vanlig til stede. Fotballspiller og sjakkentusiast Mads Hansen utgjør det folkelige innslaget i denne kvintetten som loser seerne gjennom sjakkdramaet.

For at folk skal få med seg sekunddramaet som vil oppstå under hurtig- og eventuelt lynsjakk og armageddon-partiene vil VG sette opp et eget klokkekamera til TV-sendingen.

– Ganske vilt



Kristian Tolonen, analysesjef i NRK, forteller at over 200.000 mennesker i snitt har sett hvert eneste minutt av kanalens sjakk-sendinger på NRK 2. Han mener det betyr at sjakk føyer seg inn i kategorien «publikumsidrett» på lik linje med flere vinteridretter her til lands.

– Og så må vi legge til at det å ha 200.000 seere i en halvtime ikke er så krevende. Men i syv-åtte timer er det ganske vilt.

Tolonen forteller at de som i størst grad ser på sendingene er unge og høyt utdannede. I tillegg sier han – i likhet med VGTVs Skogvold – at det er interessant hvordan folk «biter» seg fast i sendingen selv langt over normal leggetid.

– De henger med til siste slutt. Det har ikke vært 200.000 seere og så har de gått etter midnatt. Natt til fredag var det for eksempel 150.000 i snitt som så frem til det var slutt. Den kurven faller ikke etter klokken 00.00. De klarer ikke gå å legge seg. Da må man anta at de er ganske engasjert, sier Tolonen.

Over all forventning



Sundvor kan opplyse om at kanalen får besøk av komiker Erik Solbakken og sjakkspilleren Atle Grønn. I tillegg er som vanlig ekspert Torstein Bae, Heidi Røneid og programleder Line Andersen på plass.

– Engasjementet og oppslutningen fra publikum har vært over all forventning, og nå rydder vi NRK1 for sjakk, sier han.

