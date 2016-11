Dette er det nærmeste presidenten i verdens sjakkforbund har kommet VM-kampen

NEW YORK (VG) På Skype prater vi med presidenten i det internasjonale sjakkforbundet.

Nærmere kommer ikke Kirsan Iljumzjinov (54) VM-arenaen i New York.

– Jeg håper å rekke VM-matchen før den er slutt, sier Iljumzjinov til VG.

Det ønsket er det slett ikke sikkert at han får oppfylt.

Den omdiskuterte presidenten i FIDE har nemlig ikke fått innreisetillatelse til USA. I et siste forsøk på å få visum sendte han denne uken et gratulasjonstelegram til Donald Trump, som han visstnok skal ha et bra forhold til.

– Jeg regner med at det blir en flott VM-match i et flott land, sier Iljumzjinov til VG.

Det er visstnok første gang siden FIDE begynte å arrangere VM-kamper i sjakk, at presidenten ikke er til stede.

TOPPMØTE: Magnus Carlsen sammen med FIDE-president Kirsan Iljumzjinov under VM i lynsjakk i Berlin. Foto: Robert Schlesinger / Picture Alliance , NTB scanpix

For ett år siden ble Iljumzjinov satt på USAs sanksjonsliste. USA mener at han «materielt har bistått og opptrådt på vegne av regjeringen i Syria og sentralbanken i Syria». Altså at han har støttet Assad-regimet.

Kirsan Iljumzjinov har benektet anklagene og mener at hans kontakt med det krigsherjede landet bare har vært i egenskap av president i det internasjonale sjakkforbundet. Han har til og med tilbudt seg å stille til løgndetektor-test for å bevise sin uskyld.

Tidligere i høst prøvde Iljumzjinov å gå på et fly til USA – fra Moskva. Når VG snakker med ham, er han i Moskva (der han på slutten av 1990-tallet hevder å ha blitt hentet av utenomjordiske vesener).

– Det blir en interessant kamp. Det er trist at jeg ikke kan være med dere, sier Iljumzjinov.

Han er kjent for sine kontakter til lugubre statsledere. Tidligere er han fotografert i møter med Saddam Hussein og Muammar al-Gaddafi.

– Magnus Carlsen holder jo et veldig høyt nivå, men det gjør også utfordreren Karjakin. De to er like gamle og har spilt mot hverandre siden de var unge gutter. De er begge mine favoritter.

– Er det rart at vi nå snakker sammen på Skype?

– Jeg håper at jeg kommer til New York før det er avgjort.

Hans hjelper Edward Lozansky, som har sørget for at VG får lov til å snakke med Iljumzjinov, spør hvilket land vi er fra.

– Norge, svarer vi.

– Det hadde vært bedre om Norge ikke hadde vært medlem av NATO, fastslår han.