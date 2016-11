Dette er Carlsens hemmelige VM-hjelpere

Etter at Magnus Carlsen (26) ble verdensmester for tredje gang ble navnene på flere av de som har hjulpet sjakk-kongen frem mot VM-tittelen avslørt.

Da Carlsen ankom sin egen feiring på restauranten BLT Prime i går kveld, ble han dynket i champagne og hyllet av de fremmøtte. Deretter holdt bursdagsbarnet og verdensmesteren en rørende tale, der han blant annet takket pappa Henrik.

Også teamet rundt Carlsen fikk rosende ord fra 26-åringen. Hvem som har vært hjelperne hans har i stor grad vært hemmelig i forkant av kampen mot Sergej Karjakin, men etter at dramaet var overstått i går, kunne NRK avsløre flere av dem:

• Maxime Vachier-Lagrave. Franskmannen ble i august listet opp som den fjerde høyest rankede spilleren i verden. Han ble stormester som 14-åring, og i 2009 ble han juniorverdensmester i sjakk. Han har vært helt oppe på annenplass – kun slått av Carlsen.

• Laurent Fressinet. Nok en franskmann, også han stormester. Fressinet var blant Carlsens hjelpere også da den norske sjakkhelten ble verdensmester i 2014. De to er gode venner.

• Nils Grandelius. Grandelius er svensk, og ble stormester i 2010. Han og Carlsen møttes blant annet ved sjakkbrettet i april i år, under Norway Chess. Der ble svensken regelrett ydmyket av en overlegen Carlsen, som slo ham i ren «Northug-stil».

Carlsen har hatt flere hjelpere med seg enn disse tre, men foreløpig er det kun disse som er avslørt.

Fornøyd med jobben



Hjelperne har bidratt fra et hotellrom på Kragerø Resort, hvor de har bodd i tre uker. Det er nøyaktig slik det ble gjort også da Calrsen var i Sotsji for å forsvare VM-tittelen for to år siden. I går kunne også sekundantene slippe jubelen løs da 26-åringen endelig kunne ta Karjakin i hånden og puste lettet ut over å få være verdensmester i to år til.

– Det er først og fremst Magnus som slo Karjakin. Men jeg føler vårt åpningsarbeid har vært ganske bra. Vi har gjort en bedre jobb enn Karjakins sekundanter, for å si det sånn, sier Grandelius til NRK.

Teamet har vært ledet av danske Peter Heine Nielsen, som VG møtte i New York etter triumfen i går.

– Måten han kom tilbake etter skuffelsen over ikke å vinne i det andre partiet, er utrolig bra. Han holdt fokus til siste trekk og gjorde sitt beste spill i VM på omspillsdagen, sa han i natt.

Stor ressursbruk



Det var en skuffet Sergej Karjakin som tok plass på pressekonferansen i går kveld. Like før han selv fikk ordet hadde Carlsen passet på å takke russeren for en jevn og spennende kamp, men det holdt ikke helt inn for en tydelig sliten Karjakin. Han snakket om en lang VM-kamp og slitsomme partier, og innrømmet at han gjorde en avgjørende tabbe under hurtigsjakk-delen i går.

I vår skrev VG om teamet rundt Karjakin, og det som skal ha vært en enorm ressursbruk for å gjøre russeren klar til møtet med Carlsen. Avisen Kommersant meldte at rundt ni millioner norske kroner ble lagt på bordet for å bygge et team rundt Karjakin, og gjøre ham best mulig rustet.

– Ved å ha et superteam rundt meg, kan jeg gi verdensmesteren kamp, sa Karjakin selv i april.

Det holdt altså likevel ikke.



