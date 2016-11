Agdestein reagerte på astmaspray fra langrennslege

Sjakkguru Simen Agdestein (49) var ikke plaget, men fikk likevel astmamedisin i pausen som toppspiller for Lyn på slutten av 80-tallet. Deretter drakk spillerne ren infusjonsvæske.

Mannen som angivelig regisserte det hele var mangeårig landslagslege i langrenn, Kjell Eystein Røkke. Han var i mange år også klubblege i fotballklubben Lyn.

Les også: Strides om astmamedisin gir fordeler i sporet

– Jeg hadde litt gressallergi, men det var ikke sesong for allergi da jeg fikk sprayen. Jeg hadde kanskje gispet etter luft, og tok imot det legen ga meg, sier Agdestein til VG.

– Helt harmløst

Han understreker at det ikke var snakk om doping, og ser ikke på saken som en stor sak. På et tidspunkt fikk han da også operert et nesebor på grunn av pusteproblemer, forteller han.

Men Agdestein erkjenner likevel at han reagerte på hvorfor han fikk astmaspray i pausene som Lyn-spiller. Og han innrømmer at han har tenkt på saken etter at bråket om medisinbruk på det norske langrennslandslaget har blusset opp.

– I hvilken grad var du plaget av allergi?

– Ikke veldig. Jeg tok bare piller til vanlig. Allergien kom gjerne i slutten av juni og varte litt inn i juli. Men astmasprayen fikk jeg gjennom hele sesongen. Samtidig skal det sies at jeg innimellom hev litt etter pusten. Dette var en fiks idé fra Røkke, og jeg har ingen bad feelings. Helt harmløst, sier Agdestein i dag.

FOTBALL: Simen Agdestein har en rekke kamper for Lyn, her i en kamp mot Vålerenga i 1992. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

Les mer: Northug fikk «sjokk» av Sundby-dommen

Kjell Eystein Røkke døde i 2008. Idrettslegen var i flere tiår mannen som jobbet aller tettest på norske langrennsløpere. Under OL på Lillehammer var det nettopp Røkke som var heltidsansatt for å ta seg av utøvere som blant annet Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang.

– Det smakte fryktelig

Simen Agdestein tror han var den eneste Lyn-spilleren som fikk astmaspray i pausene på fotballkamper. Det å drikke en type væske som pasienter normalt fikk intravenøst på sykehus, var derimot mer vanlig.

– Det var næringsrikt, men ikke spesielt godt. Det smakte fryktelig, men vi blandet infusjonsvæsken med sitronbrus. Samtidig hørte vi at langrennsutøverne drakk det bart, smiler Agdestein.

VG har vært i kontakt med kilder i langrennsmiljøet som mener sjakkspillerens historie trolig medfører riktighet. Kildene, og Agdestein, understreker at det som ble gjort ikke var ulovlig.

Les også: Sundby om astma-problemene: – Markant handikap

Det underbygger likevel påstandene om at bruken av astmamedisinering går langt tilbake i tid.

Tidligere har Siri Halle fortalt VG om hvordan hun, som talentfull langrennsløper på 90-tallet ble tilbudt medisinen Ventoline på landslaget. Selv om hun ikke hadde astma- eller pustebesvær.

Se hele dokumentaren om Magnus:

– Har en effekt

– Det ble ikke sagt rett ut at «nå får du noen sekunder ekstra». Det som ble sagt var «at du vil ha fordel av å bruke dette (Ventoline, journ.anm.), det vil du tjene tid på å bruke», og «jeg vil anbefale deg å bruke medisinen», sa Halle til VG i sommer.

Norsk langrenn har i flere tiår hevdet at astmamedisin ikke er prestasjonsfremmende på friske personer.

Ved universitetssykehuset i København, mener forsker Morten Hostrup noe helt annet. Han hevder norsk idrett har vært for opptatt av luftveiene. Astmamedisin har også en såkalt systemisk effekt, mener den anerkjente dansken. Det betyr at medisinen påvirker også andre deler av kroppen.

– I de fleste studiene som ikke har vist noen effekt, er det gitt ett til fire «puff» med inhalering av astmamedisin. Det er snakk om lave doser - og ikke med et forstøverapparat. Men når man kommer opp i høyere doser, også tatt med vanlig inhalasjon, så er det mange eksempler på at det har en effekt: Det gjelder muskelstyrke, sprint, kort og intens utholdenhet, sier Hostrup.

Les også: 69 prosent av norske OL-medaljer tatt av løpere med astma-medisin

PS! Simen Agdestein spilte åtte sesonger for fotballklubben Lyn. Han fikk også åtte A-landskamper for Norge. Samtidig ble han Norges beste sjakkspiller, og senere trener for verdensmester Magnus Carlsen.