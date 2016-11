NEW YORK (VG) VGTV-ekspert Simen Agdestein tror Magnus Carlsen (25) kan ha tatt for lett på VM-matchen.

– Hvis man er demotivert kan det være fordi man ser masse herligheter på andre siden av gresset, ikke sant. Han vanker med Mark Zuckerberg (Facebook-gründer) og filmstjerner og alt mulig sånt noe. Det er kanskje andre ting i livet som er gøy. Det er en farlig følelse, sa ekspert Simen Agdestein under VGTVs sjakksending mandag kveld.

Kort tid senere måtte Magnus Carlsen gi tapt for VM-motstander Sergej Karjakin – selv om nordmannen spilte med hvite brikker. De syv første partiene har endt med remis. Når VG ringer Agdestein tirsdag påpeker han at uttalelsene hans om Magnus Carlsens motivasjon var generelle betraktninger og at det blir galt av ham å sette seg inn i hodet til sjakk-geniet.

– Men for å være helt konkret nå, så tror jeg ikke han har problemer med å ønske å vinne. Det jeg lurer på er om han tar oppgaven seriøst nok, sier Agdestein.

Har du fått med deg? Carlsen etter tapet: Stormet ut av lokalene i sinne

– Kan være farlig



SJAKK-EKSPERT: Simen Agdestein er fast inventar i VGs sjakkstudio under Magnus Carlsens VM-kamper. Foto: Frode Hansen , VG

Han henviser til Carlsens sekundant under VM. Han skal ha sagt at Carlsen bare trenger en «lik stilling ut av åpningen» fordi da «er Magnus den beste sjakkspilleren».

– Det er farlig. Man må ikke lulle seg inn i en idé om at man er best basert på tidligere prestasjoner, sier Agdestein, som også er Carlsens tidligere sjakktrener.

– Så du lurer på om han tar det seriøst nok?

– Man har jo til enhver tid kommunikasjon med seg selv. Hvis han sier til seg selv at han er så god, så kan det være farlig, selv om jeg tror og håper han tar det seriøst. Den «indre samtalen» er viktig i dette, sier Agdestein.

Når det gjelder motivasjonen vil Agdestein understreke at han tror Carlsen «fryktelig gjerne vil vinne» kampen mot Karjakin. Han tror ikke motivasjon er noe tema en gang. Når det gjelder utspillet om Mark Zuckerberg og filmstjerner, svarer Agdestein følgende:

Magnus Carlsens VM-titler: 2009: Verdensmester lynsjakk. 2013: Verdensmester langsjakk (over Viswanathan Anand). 2014: Verdensmester hurtigsjakk. 2014: Verdensmester lynsjakk. 2014: Verdensmester langsjakk (over Viswanathan Anand).

– Jeg tror ikke motivasjonen har noe med det å gjøre, men det kan bli distraherende for den boblen man går inn. Hvis man driver med mye annet, så er det ikke sikkert man er i en boble, sier han.

Ekspert Agdestein kaller sine egne meninger for spekulasjoner og betraktninger. Han poengterer at han ikke kan vite hvordan Magnus Carlsen tenker og føler. Men brist i motivasjonen er trukket frem av andre eksperter også. Innholdsdirektør i nettstedet chess.com, Peter Dodgers, mener Carlsens foreløpig svake spill i VM-matchen kan ha med motivasjonsutfordringer. Det fortalte han VG mandag.

Les også: Carlsen får kjempebot etter regelbrudd

Avviser motivasjonsproblemer



INSPISERTE VM-LOKALENE: Magnus Carlsen (høyre) ankom sammen med manager Espen Agdestein (venstre) New York i september for å sjekke ut spilleforholdene. Foto: Kristoffer Kumar , VG

Espen Agdestein er sjakkekspert Simens bror. Han er også manager for Magnus Carlsen. Han kan betrygge Magnus Carlsens fans.

– Magnus er absolutt sulten.

På arrangørens sending snakket også stormester Judit Polgar om at Carlsen kan ha problemer med motivasjonen. Hun sa at det var en helt annen Carlsen enn vi har sett tidligere, og at det kan ha sammenheng med det hun omtalte som «manglende indre motivasjon».

Det avviser Espen Agdestein bestemt:

– Nei, nei! Han vil gjerne vinne dette.

Ingen ulempe med stille og rolig sted



Forfatteren av boka «Magnus», Aage G. Sivertsen, mener at det kanskje kan ha blitt for komfortabelt for Carlsen i New York, som er ganske forskjellig fra de to byene han har spilt VM-matcher til nå; Chennai i India og Sotsji i Russland.

– I sjakk er det ingen ulempe at du spiller et stille og rolig sted. Det er mye positivt med New York, men i Sotsji, der det ikke skjedde noe, kan være fint for en sjakkspiller.

– Magnus har det bra her i New York. Han bor bra, bor i en stille del av New York og har muligheten til å dra ut til et stille sted på fridagene. Så jeg tror det meste er bra.

– Men er det for bra?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Han er fortsatt sulten?

– Absolutt!

Karjakin leder nå VM-matchen 4,5-3,5. Magnus Carlsen har fire partier til å snu kampen, eller eventuelt utligne og få omspill neste onsdag (om en uke).

Les også: «Magnus»-forfatter: – Nå er han forbannet. Det kan være positivt

Neste parti går førstkommende onsdag, da Carlsen har svarte brikker – og får en vrien oppgave med å utligne i matchen.