Lørdagens travtips: Bankerfattig i V75

De sikre vinnerne glimrer med sitt fravær i helgens V75-omgang på Leangen Travbane. Obrigado Brazz kan muligens være et alternativ.

Obrigado Brazz er det nærmeste VGs travekspert, Anders Olsbu, kommer en alenestrek i V75-omgangen på Leangen.

– Obrigado Brazz har vært solid til tre seirer på fire forsøk hittil i år. Totalt har han vunnet fem av syv løp. Nest sist gikk han et sterkt løp til tredje etter galopp. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men kan vinne feilfritt og med klaff. Orlando Knick er verst i mot, men heller ikke Mr. Sopranos skal avskrives, mener Olsbu.



Han tror for øvrig at det rekker med tre hester i kaldblodscupen.

– Jeg setter Eikmann først, men han kan få tøff kamp av Lille Jim og muligens en feilfri Ossmann, tror traveksperten som kun kjører to hester i hoppecupen.

– Her sjanser jeg på Snonsøy Elda og Torpa Mai, som begge har fine oppgaver på papiret, sier Olsbu.



I hovedløpet Sigbjørn Rishaugs minneløp er det meget åpent.

– Nær sagt alle kan vinne. Jeg setter Pebbe Simoni knepent først, men det er fryktelig jevnt mellom de seks første jeg har på rangeringen min, sier han.





Dagens banker



Ingen, men Obrigado Brazz kan muligens være et alternativ.

Dagens luring



Love Voice (V75-6) står til for et fint ryggløp og kan muligens speede inn til seier i et åpent løp.

Alt fra Leangen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget





Her er Olsbus V75-tips til Sørlandets Travpark:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1890 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten bankere i V75-omgangen på Leangen Travbane. Foto: Equus Media

V75-1 (2140mv)



3 BOL ODIN

12 VILLAS CATO

8 S.T.C.C. FAKSEN

14 Remix

11 Helle Spik

-----------------------------

1 Lome Frikk

2 Kolbu Jonatan

13 Alsaker Elfax

4 Bokli Teddy

6 Spang Trym

9 Strikkeprinsen

10 Kjærs Emil

15 Veels Balo

7 Eidshaugsvarten

5 Modin

Løpet

Fem-seks hester bør rekke i grunncupen.



Favoritten

Bol Odin feilet stort etter 500 m i Kongepokalløpet sist, men kom sterkt tilbake til sjette. God til to strake før det uten å være helt på topp. Hesten er usikker, men holder han seg bare til rett gangart, er han god nok til å vinne.



Outsiderne

S.T.C.C. Faksen vant greit fra tet i V75 på Biri sist og har vunnet hele syv av sine ni siste starter. Er veldig rask ut, så det var synd med baksporet.



Luringen

Villas Cato var flink første gang ut etter pause. Tapte kun knepent for Herr Jao da. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Med posisjonsklaff blir han farlig.



Startsiden

Lome Frikk er kjappest ut.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2140ma)



8 OBRIGADO BRAZZ

7 Orlando Knick

-----------------------------

5 Mr. Sopranos

4 Bitossi

3 Millminx

10 Annie's Boy

1 Seaborn Titanic

9 Creek's Survivor

2 Balder Halbak

6 Danny Delight

11 Donna B.R.

12 Mr. Unicum

Løpet

Jeg prøver meg med to hester i grunndivisjonen.



Favoritten

Obrigado Brazz har vunnet hele fem av syv starter hittil i karrieren. Fikk seiersrekken brutt nest sist, men gikk et strålende løp etter startgalopp da. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men feilfritt og det klaffer litt med posisjonene, kan han vinne igjen. Kan vinne selv fra dødens.



Outsiderne

Mr. Sopranos er bra på sitt beste. Tapte kun for Orlando Knick tross dødens nest sist. Kommer ut skoløs nå, noe som er en klar fordel. Han kan trolig ventes klart forbedret og er ikke helt ueffen om han kommer foran. Men han har et par raske hester på innsiden.



Luringen

Orlando Knick var flink til en enkel seier etter to måneders pause sist. Fikk et fint løp i et annet utvendig og tok enkelt ned Mr. Sopranos da. Men han står langt ute nå.



Startsiden

Millminx, Bitossi og Mr. Sopranos kjører om tet. Orlando Knick og Obrigado Brazz er heller ingen sinker.

V75-3 (2140ma)



4 EIKMANN

8 LILLE JIM

7 Ossmann

-----------------------------

6 Jardar

9 Pave Faks

5 Tøff

10 Moeses

3 Bottem Viktor

1 Søyset Kaiser

2 Raymon

Løpet

Tre hester peker seg ut i kaldblodscupen.



Favoritten

Eikmann har vært meget bra i det siste. Vant greit på sterke 1.23, etter siste 600 meter utvendig for Dag Støvar. Avsluttet bra fra køen gangen før også til seier. Er kjapp fra start og kan trolig ta føringen om kusken vil, men hesten er nok aller best med ryggløp, spesielt over full distanse.



Outsiderne

Lille Jim har vært solid i det siste. Den sterke Bjerring-traveren jakter sin tredje strake seier. Sist vant han lett foran Stensvik Martin. Gangen før knep han seieren fra Ask Eld. 8-åringen står ytterst på vingen, men han er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Feltet er heller ikke så stort. Vi tror han kan gi favoritten kamp bare han går feilfritt. I det siste har han da også vært travsikker og fin.



Jardar var god for Bjørn Grande til seier foran Tøff sist. Møter skjerpet lag nå, men klaffer det litt med posisjonene kan han muligens ende på trippelen. Han er sterk og går til mål.



Pave Faks er kapabel, men veldig usikker. En evig outsider.



Luringen

Ossmann har fått ett løp i kroppen etter lang pause. Feilet et par ganger i V75 da. Gikk flere sterke løp i fjor og er god nok på sitt beste. Men han er ikke helt stø bak bilen, da han kan reise ut i galopp. Klarer Høitomt å få ham feilfritt rundt, venter trolig en topplassering.



Startsiden

Eikmann er kjapp fra start og kan ta føringen, men han er nok aller best med ryggløp.

V75-4 (1640ma)



5 EMIR LA BROUSSE

2 W.J. EMINENT BERGEN

3 STORMBRINGER G.R.

-----------------------------

12 Alwaysinblackpedia

11 Resplendent Caviar

6 Super Bull

4 Master Kemp

9 Crimson Pirate

8 Cantab Jones

10 Jacuzzi O.

7 Marco d'Estino

1 No Credit L.A.

Løpet

Jeg prøver tre hester i sølvdivisjonen.



Favoritten

Emir la Brousse ble det feil for på Solvalla sist. Kunne naturlig nok ikke hevde seg fra køen da det gikk veldig fort til slutt. Kolnes-traveren var kanongod under unionskampen på Momarken gangen før. Da avsluttet han forrykende etter å ha feilet mot første sving, men kom akkurat for sent til å nå igjen Frankie Brodde. Feilfritt kan den sterke 6-åringen absolutt vinne.



Outsiderne

Stormbringer G.R. var solid toer fra dødens sist og tapte kun for Twain Bi. Gikk radige 1.12,5 da. Var også bra som tredje nest sist i et løp Mymanyyouare vant. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start, men har raske W.J. Eminent Bergen på innsiden. Men unngår han dødens igjen, tror jeg han kjemper helt i fremste rekke.



Luringen

W.J. Eminent Bergen avsluttet fort etter sen åpning i et løp Moni Viking vant foran stallkameraten Chief Orlando sist. Med det løpet i kroppen etter pause, venter vi ham ytterligere forbedret. Raaum-traveren er meget kjapp fra start og trives fortreffelig i tet. Når han den posisjonen, kan han bli tøff å skubbe seg på.



Startsiden

W.J. Eminent Bergen kan ta teten, men både nr. 3 og 6 kan utfordre.

V75-5 (2140mv)



14 SNONSØY ELDA

3 TORPA MAI

-----------------------------

13 Pave Jerkila

1 Mireldine

10 Romanova

6 Helle Tone

8 Sæter Fia

9 Krokstad Juvita

2 Il Oda

12 Spikmira

5 Bjøre Lydia

4 Valle Tina

7 Miådi Ø.K.

11 Hammerstjerna

15 Hæve Alma

Løpet

Jeg sjanser på to hester i hoppecupen. Åpent bak.



Favoritten

Snonsøy Elda avsluttet bra til fjerde sist i et løp Prins Tom vant. Hun møter helt riktig selskap, er sterk og går til mål. Kan runde alle tross 60 m tillegg.



Outsiderne

Pave Jerkila er kapabel, men har feilet mye i det siste. En evig outsider.



Luringen

Torpa Mai tapte kun knepent for Veels Netta i Killingmo-debuten sist etter lang pause. Vi venter henne ytterligere forbedret nå.



Startsiden

Miådi Ø.K. kan ta føringen i første omgang, men slipper trolig til en av de bedre.

EN VINNERKANDIDAT: Jet Voice er en av flere som kan vinne Sigbjørn Rishaugs minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140ma)



12 PEBBE SIMONI

10 PETTER RAGS

11 SPECIAL ENVOY

9 LOVE VOICE

8 PHOTO VA BENE

2 JET VOICE

4 Valokaja Hindø

-----------------------------

5 Mymanyyouare

7 Cadabra Tooma

6 Valley Ivan

3 Conrads Elsa

1 Midnight Moon

Løpet

Mange med vinnersjanse i Sigbjørn Rishaugs minneløp. Veldig jevnt mellom de seks første på rangeringen min. Jeg prøver med syv hester, men flere kan vinne med klaff.



Favoritten

Pebbe Simoni får et knepent tips. Han kunne ikke hevde seg fra køen i Solvalla sist. Tapte kun for henholdsvis Bruno di Quattro og Winmecredit i løpene før. Står sjanseartet til i spor tolv, men blir det litt tempo i front, samtidig som han får fine rygger å gå i, kan han runde alle.



Outsiderne

Petter Rags avsluttet bra i et løp Remee la Marc vant foran Victory Lap sist. Med litt tempo og posisjonsklaff, er han ikke noe dårligere enn de andre.



Luringen

Love Voice tapte kun knepent for smygkjørte Cadabra Tooma sist. Var ikke helt kjørbar på slutten. Kunne vunnet ellers. Står fint til for en perfekt smygreise nå. Kan avslutte meget bra på sitt beste og skal regnes i striden.



Startsiden

Midnight Moon og Conrads Elsa slipper. Dermed kan Jet Voice eller Cadabra Tooma overta.

V75-7 (2140ma)



4 CANADIAN ROLLS

9 LOOKING SUPERB

7 JET BUG

-----------------------------

3 Marchetti

5 Derby d'Estino

10 Kicking Classic

2 Fernando

1 Larger Then Life

12 Cantab Genius

6 Aron Marsh

11 St. Michel Decoy

8 Dream Sahbra P.

Løpet

Jeg prøver meg med tre hester i bronsedivisjonen.



Favoritten

Canadian Rolls feilet før bilen slapp på Åby sist og var unnskyldt. Var veldig god til en enkel seier fra tet gangen før. Arild Eggen-traveren er kjapp fra start og skulle han klare å komme seg foran, skal det en god hest til for å slå ham.



Outsiderne

Looking Superb fikk seiersrekken brutt i et langløp i V75 sist. Tok seks strake seirer før det. Fikk en trykk underveis og ble litt mør til slutt, selv om han ble tredje. Står fint til spormessig nå og på sitt aller beste er han god nok til å kjempe helt i fremste rekke. Det er snakk om en av landets bedre 4-åringer.



Marchetti fikk maks fra lederrygg i V75-løpet Jet Bug vant på Sørlandets Travpark sist. Fikk også maks gangen før. Storås-traveren er kjapp fra start og vil nok gjøre et forsøk på å holde Canadian Rolls ute. Får han lederrygg er han nok uansett på trippelen.



Luringen

Jet Bug har vært god i Hamre-regi og var bra til seier i V75 fra spor tolv sist. Står også denne gangen sjanseartet til spormessig, og det kreves posisjonsklaff for å vinne. Det kan bli tøft å ta ned Canadian Rolls fra dødens.



Startsiden

Canadian Rolls kjøres for tet. Først og fremst Marchetti i mot, men det spørs om han kan holde favoritten ute på startsiden.

CHAMPION: Jomar Blekkan er mangeårig Leangen-champion. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 63 år

Antall seirer i år: 24

Antall seirer totalt: 4241

Blekkan i siget

Ingen vinner flere løp på Leangen enn Jomar Blekkan, som har fått sin beste start på året siden 2013. Lørdag tror han på V75-seirer både med Remix og Looking Superb.

V75-1 : - Han var sterk toer i årsdebuten, Villas Cato. Logisk favoritt med løp i kroppen. Lome Frikk kan lede lenge fra strek. Selv kjører jeg Remix som var stabil og fin til seier sist, første gang ut etter åtte måneders pause. En feilfri utgave av Helle Spik skal også regnes.

V75-2: - Han fullførte bra som treer sist, Bitossi. Møter ikke verre motstand nå og får tipset. Mr. Sopranos har stor makskapasitet og er førsteutfordrer feilfritt. Orlando Knick og Annie’s Boy kan begge dukke opp med posisjonsklaff fra vanskelige utgangsposisjoner.

V75-3: - Han har gått flotte løp i ny regi, Eikmann. Imponerte sist. Jeg tror han vinner igjen. Banker.

V75-4: - Han fullførte bra fra dødens sist, Super Bull. Kan vinne med klaff. Møter kapasitetshester som Emil La Brousse og Alwaysinblackpedia. Min egen Master Kemp står spennende til og er verdt oppmerksomhet ved gardering.

V75-5: - I et vidåpent hoppeløp tror jeg mest på Snonsøy Elda, som har fin fart og form i kroppen. Hæve Alma skal ikke undervurderes. Selv kjører jeg Pave Jerkila som glimter til innimellom. Romanova virker å ha stabilisert seg og er i form.

V75-6: - Vidåpent igjen. Et småfrekt tips til Petter Rags som alltid har tunge avslutninger å by på med tempo i løpet. Mymanyyouare er veldig god når alt først stemmer. Bakfra vil både Special Envoy og Pebbe Simoni melde seg på i sluttfasen.

V75-7 : - Går Jet Bug som han gjorde sist, vinner han fort dette. Jeg vil likevel advare for min egen Looking Superb som ga seg til tredje etter trykker i tet sist, Formen er på topp, og nå blir det ryggløp.