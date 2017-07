Lionel Messi og Antonella Roccuzzo giftet seg

Barcelona-stjernen giftet seg med barndomskjæresten i hjembyen Rosario.

Med et enormt sikkerhetsoppbud og en rekke kjendiser på gjestelisten, ga de hverandre sitt ja i en seremoni på luksushotellet City Center i Rosario, som er Argentinas tredje største by.

Over 250 venner og familie hadde kommet fra fjern og nær for å være til stede på den store dagen, som i argentinske medier er omtalt som «århundrets bryllup».

Blant gjestene var blant andre fotballstjernene Carles Puyol, Luis Suárez, Neymar og Gerard Pique.

Sistnevnte kom med sin kone, popartisten Shakira.

LAGKAMERAT: Barcelona-spiller Luis Suarez på rød løper sammen med kona Sofia Balbi. Foto: , AFP

Lionel Messi (30) har kjent Antonella Roccuzzo (29) siden han var fem år. Hun var kusinen til en av hans bestevenner – Lucas Scaglia, som også ble profesjonell fotballspiller.

Da Messi dro til Spania for å spille fotball som 13-åring, beholdt de kontakten, og rundt åtte år senere begynte de å møtes jevnlig.

TOMMEL OPP: Lionel Messi og Antonella Roccuzzo på rød løper etter seremonien. Foto: Victor R. Caivano , AP

I 2009 bekreftet fotballstjernen at de var i et forhold. Paret bor i Barcelona, og har to barn sammen, fire år gamle Thiago og ett år gamle Mateo.

Messi ble kåret til verdens beste spiller fire år på rad i perioden 2009–2012. Deretter vant han prisen i 2015. I 2008, 2013, 2014 og 2016 er det Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo som har vunnet.

