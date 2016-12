Møter «Ni eldre menn»: Slik kan norsk idrett bli bedre

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil få presentert helt konkrete løsninger for å gjøre norsk idrett bedre av gruppen omtalt som «Ni eldre menn» i et møte fredag formiddag.

– Det blir samme agenda som under Røa-møtet i sommer. Men her kommer vi med helt konkrete løsninger, sier tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl til VG.

Dette er «ni eldre menn»: Otto Ulseth: Var sportssjef i Adresseavisen i mange år. Tidl. fotballtrener på øverste nivå. Bjørge Stensbøl: Tidligere skiskytterpresident og visepresident Norges Olympiske Komite. Ledet Olympiatoppen i 15 år. Johan Kaggestad: Mange år som trener for blant annet Ingrid Kristiansen og Grete Waitz. Journalist sykkel og friidrett. Vidar Bøe: Mange år som tillitsvalgt i grasrotklubb. Har vært styremedlem i Akershus Idrettskrets. Tildelt ildsjelprisen på Idrettsgallaen. Ivar Egeberg: Norsk mester landeveisløp. 13 år som generalsekretær i Fotballforbundet og Idrettsforbundet. Nils Arne Eggen: Trente Rosenborg til 13 seriemesterskap. Tidligere landslagsspiller i fotball. Landslagstrener. Svein Haagenrud: Tidligere toppspiller i fotball. Tidligere styremedlem og generalsekretær i fotballforbundet. Iver Hole: Norgesrekordholder i diskos. Trente blant annet Mette Bergmann. Tidligere styremedlem og nestleder i friidrettsforbundet. Bjørn Ruud: Tidligere skøytepresident. 10 år som Ishockeypresident.

Han er en av ni personer i gruppen «Ni eldre menn». I tillegg til Stensbøl består den blant andre av Johan Kaggestad, Nils Arne Eggen, Ivar Egeberg og Otto Ulseth.

Bakgrunn (VG+): Eggen: Setter pris på at gruppen tas seriøst

Positivt innstilt



I slutten av juni møtte de idrettspresident Tom Tvedt i Oslo-klubben Røas lokaler.

Møtet kom i stand som følge av et opprop en måned tidligere. Det var rettet mot Tvedt og Norges idrettsforbund (NIF), og en reaksjon på kritikken mot NIFs angivelig mangelfulle åpenhet – den såkalte åpenhetsdebatten som VG startet.

I motsetning til hva som har vært oppfattet som Tvedt og NIFs holdning til «Ni eldre menn», har kulturminister Linda Hofstad Helleland – nylig valgt til visepresident i verdens antidopingbyrå WADA – gitt uttrykk for at hun vil lytte til Stensbøl & co.

Leste du denne? Kulturministeren inn i WADA

– Dette er en gruppe mennesker som har vært sentrale i idretten, og som sitter på mye kompetanse. Når de ønsker å gi meg innspill om hvordan vi kan gjøre norsk idrett enda bedre, så vil jeg gjerne lytte. Jeg er, og har alltid vært, en stor fan av Nils Arne Eggen. Hans foredrag om åpenhet ser jeg frem til å høre, sa Helleland til VG i september.

To uker etter at Stensbøl hadde «invitert» Ni eldre menn til statsrådens kontor.

Eggen kommer ikke



Fredag formiddag 2. desember møtes de.

Linda Hofstad Helleland får imidlertid ikke høre foredraget Nils Arne Eggen ikke fikk lov til å holde under «Røa-møtet» med idrettspresidenten. Den tidligere Rosenborg-treneren er forhindret fra å møte henne i Oslo.

VG-sportens kommentator: Kaptein uten kurs

Otto Ulseth, tidligere sportskommentator i Adresseavisen og assistenttrener for Egil Drillo Olsen, vil legge frem en presentasjon for kulturministeren på vegne av Ni eldre menn. Den består av tre punkter:

1) Klubbenes økonomiske utvikling, spesielt med tanke på de stadig økende prisene på «egenandeler» for barn og unge – med stort frafall som konsekvens.

2) Åpenhet og nødvendigheten av åpenhet i norsk idrett.

3) Toppidretten, som ifølge «Ni eldre menn» ikke får frem tilstrekkelig mange medaljevinnere i internasjonale konkurranser.

Ifølge Bjørge Stensbøl vil media få en orientering om møtets innhold etter at kulturministeren og hans gruppering har pratet sammen i avtalte 45 minutter.