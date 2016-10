Diomande utestengt i tre kamper

FA har ilagt Hull-spiss Adama Diomande tre kampers karantene for voldelig oppførsel. «Dio» havnet i klammeri med Bristol City-spiller Marlon Pack i tirsdagens ligacupkamp.

Episoden skal ha funnet sted på overtid av kampen. Diomande skal ha langet ut mot City-spilleren.

Det engelske fotballforbundet (FA) siktet Diomande for voldelig oppførsel, og det ble innstilt på tre kampers karantene. Hull har besluttet å ikke anke avgjørelsen, skriver klubben på sitt eget nettsted fredag.

Dermed mister den norske angrepsspilleren seriekampene mot Watford (b), Southampton (h) og Sunderland (b).

Det var kun få sekunder igjen av ligacupkampen mot Bristol City onsdag at situasjonen mellom den norske landslagsspissen og Marlon Pack oppstod. En video av hendelsen viser at Diomande slår etter Bristol City-spilleren i det han skal passere ham.

Dommerne fikk tilsynelatende ikke med seg hendelsen mellom de to, men det engelske fotballforbundet har mulighet til å bruke videobevis for å undersøke saken. Dette medførte en tre kampers karantene for den norske Hull-spissen.

Både Diomande og Markus Henriksen spilte hele kampen for Hull mot Bristol City, der Hull avanserte til kvartfinale i ligacupen hvor Newcastle blir motstanderen.