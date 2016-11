Ulvang: Jeg var syk og brukte forstøverapparat

INTERNASJONAL SJEF: Vegard Ulvang har vært leder for langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet i 10 år. Her er Ulvang, som vant tre OL-gull (1992) og to VM-gull (91/93), sammen med lederen for Norges helseteam, Torger Hansen, under VM i 2013.

Foto: Bjørn S. Delebekk

VG