Uverdig angrep på Johaug & co

Kommentar Norges Skiforbund fortjener beinhard kritikk for håndteringen av astma-problematikken. På utallige måter. Men ikke på måten den svenske kommentatoren Lasse Anrell går til angrep.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Pressen har jevnt over heller vært for snill enn for slem med den norske langrennsleiren de siste månedene.

I Martin Johnsrud Sundby-saken har for eksempel skiforbundet kommet oppsiktsvekkende billig unna - tatt i betraktning av hvor skjevt og faktaselektivt de la frem dommen.

Man må faktisk regne med verbal juling når relevant informasjon blir utelatt, som at FIS sentralt er enig med Wada og CAS i at dopingreglene ble brutt, engelske domsuttrykk blir feiloversatt, og hele tonen i fremstillingen går ut på å sminke budskapet.

Og kommunikasjonslinjen fremstår ikke mer tillitvekkende av at den bastant bagatelliserende versjonen aktivt ble solgt inn til den fremste svenske langrennsjournalisten i forkant, eller ved hvordan de har håndtert kritiske spørsmål i etterkant.

DUNKER LØS: Lasse Anrell tar frem det verbale storskytset mot norsk skisport. Foto: Scanpix

Også den generelle debatten om norsk medisineringspraksis, som blant annet handler om den etiske grensen for å behandle ikke-diagnostiserte utøvere med astmamedisin, er oppsiktsvekkende arrogant håndtert.

Dette vitner om at langrennsleiren trolig har lullet seg inn i troen på at egen virkelighetsoppfatning automatisk er fasit, i altfor lang tid. Og er det en eneste dose som bør økes, er det doseringen av ydmykhet i møte med omverdenen.

Likevel går det en grense for hva det norske skimiljøet skal måtte finne seg i, og denne trår den svenske kommentatoren Lasse Anrell over med betydelig margin.

Selv om mannen bak begrepet «Nollthug» selvsagt spissformulerer så til de grader for å skape blest, er det fullstendig ugreit å fremstille Therese Johaug som en juksemaker, uten et snev av dokumentasjon.

Eller å sammenligne astmamedisineringen i Norge med statsdoping.

For dette temaet er faktisk for alvorlig til flåserier uten substans, og skal man komme til bunns, er det viktig at også kritikken av den norske leiren forholder seg faktuelt.

Og da er det sentralt å understreke at den generelle astmadebatten handler om grenseganger for etikk, og at dopingreglene ikke trer inn så lenge det dreier seg om bruk av lovlige preparater, tatt i doser som ikke overskrider noen regler, i de tilfellene det er relevant.

Nå skal granskingsutvalget saumfare hele den norske medisineringslinjen, forhåpentligvis også lengre tilbake i tid enn det opprinnelige oppdraget (de står fritt til å utvide det).

Men uansett hva det arbeider ender med, bør skileiren tenke gjennom hvordan de ønsker å fremstå utad.

For selv om de ikke kan gardere seg mot neste ufine angrep fra Anrell, går det an å bygge et mer robust reisverk.

Som bør starte med å si farvel til selvgod selvskading.