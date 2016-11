Utenlandske kommentatorer tror Norge slipper unna mer «skittkasting»

KUUSAMO (VG) Fokuset på astma, doping og mottagelsen fra utlendingene preget dagen for det norske landslaget før verdenscupåpningen i Finland. Det gikk til det skrittet at Norge ble hetset med et «doping-skilt» rett ved deres egen smøretrailer.

Det startet allerede i 09.30-tiden ved den prangende norske smørebussen. En smørblid Marit Bjørgen møtte pressen før treningsturen sin i klassiskløypene ved skistadion. Ski-dronningen bedyret at hun ikke hadde hørt noe fra sine utenlandske konkurrenter om de to dopingsakene som har preget norsk langrenn fra juli måned og inn i sesongåpningen her i Kuusamo lørdag.

Og slik fortsatte det.

Landslagssjef for langrennsherrene, Tor-Arne Hetland, mener han ikke har hørt noen ting fra sine trenerkolleger utenfor Norges landegrenser. Den tyske TV-kanalen ZDR filmet smørebussen, med et spesielt fokus på bildet av en smilende Therese Johaug. Senere på dagen hevdet Ingvild Flugstad Østberg at hun har blitt tatt imot på helt vanlig vis av sine konkurrenter. Hun hadde omtrent ikke fått med seg dagens store «snakkis» fredag da hun stilte opp på pressekonferanse i regi av FIS (Det internasjonale skiforbundet).

Les også: Norge møtt med hån og dopinganklager

– Ting er ikke normalt



Svenske Aftonbladet kom nemlig over et skilt mellom den norske smørebussen og stadionområdet. Det preget nyhetsbildet i Finland, Sverige og Norge gjennom dagen. På skiltet stod det skrevet «DDR NORWAY SKI TEAM = DOPING TEAM. På skiltet var det også tegnet på en sprøyte.

– Veldig spesiell, sier Expressens mangeårige langrennskommentator, Thomas Petterson, om hvordan han opplever opptakten til det aller første internasjonale rennet denne sesongen.

– Når et lite skilt – man vet jo ikke hvem som har skrevet det engang – blir den store nyheten i tre land er det et tegn på at ting ikke er normalt. Vanligvis hadde vi sjekket ut lørdagens løype og forsøkt å spørre hvem denne løypeprofilen passer til, forsøker han å illustrere overfor VG.

– Én enslig idiot



Journalist Pekka Holopainen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagssjef Vidar Løfshus mener Norges utøvere bare «må regne med sånn skittkasting» og henviser til skiltet som skapte overskrifter fredag formiddag. Han tror det skyldes mistillit og mistenksomhet. Løfshus synes det er beklagelig at idretten har blitt sånn.

Så hva kan Løfshus og Norge forvente senere denne vinteren? Tre mangeårige langrennsjournalister er enstemmige. Noe mer hets – hvis man kan kalle «dopingskiltet» for dét – vil ikke det norske landslaget bli utsatt for.

– Det er snakk om én enslig idiot. Det er det jeg fikk høre fra ti finske løpere også. Jeg snakket med alle. De sa det var utrolig smakløst, sier finske Pekka Holopainen til VG.

Tror finnene er skeptisk



Han legger ikke skjul på at han er av samme oppfatning som finnenes landslag. Ilta-Sanomat-journalisten har vært svært kritisk til medisineringspraksisen av norske langrennsløpere etter Martin Johnsrud Sundbys dopingsak fra i sommer.

Denne gangen mener han publikum har gått over streken.

Holopainen mener det finske folk «mildt sagt er skeptiske» til norsk langrenn etter to dopingsaker på kort tid. Etter at seks finner ble tatt for doping i 2001 mener han finnene sliter med å tro på forklaringer til dopingtatte utøvere.

Journalisten tror likevel kulturen blant de som er til stede på arrangement, både i Kuusamo denne helgen og senere i langrennssesongen, vil droppe ukvemsord, buing og flere «skilt-stunt».

– Ikke «hooligans»



Spørsmål om astma, doping og norsk langrenns troverdighet har vært en gjenganger i møtet mellom norske og utenlandske medier og utøvere fredag. Petterson i Expressen tror de norske løperne er «sykt lei», men tror ikke Marit Bjørgen & co. får det noe verre enn kritiske spørsmål fra journalister.

– Ski-publikummet er ikke «hooligans». Det er heller ikke som fotball- eller hockeysupportere. Jeg tror faren for å bli utsatt for eggkasting og skjellsord er ganske overdrevet, sier Petterson – og henviser til en krass kommentar i den finske avisen Hufvudstadsbladet.

Den er signert Marcus Lindqvist. Avisens langrennsreporter gikk langt i å antyde at Norge kunne oppleve ubehagelige episoder i løpet av vinteren.

– Dårlig spøk



Overfor VG sier Lundqvist at det kan skje dersom eksempelvis Johaug får en mild – eller ingen dopingdom i det hele tatt. Da tror han omverden kommer til å bli rasende.

Norges Idrettsforbunds domsutvalg er trolig en drøy måned unna en avgjørelse i den saken.

– Så akkurat nå har jeg vanskelig for å se at det blir noe direkte fiendtlig fra publikum. Jeg tror det er mye blandede følelser blant finnene, men hvis publikum skal gjøre noe så blir det «tulle-ting» – som denne skilt-episoden – som egentlig viste seg å være en veldig dårlig spøk, sier han.

Lørdag er det sprint som står på programmet i Kuusamo. Prologen begynner klokken 10.00. Finalene starter 12.30.

Følg sprintene på VG Live fra klokken 10.00.