Ustjugov lekte med de norske

SANDNES (VG) Sergej Ustjugov hadde ikke sin beste dag under Lysebotn Opp. Fredag var han iskald, ventet til avslutningen og parkerte samtlige.

Luken ble til slutt imponerende stor, den korte sisterunde tatt i betraktning.

Russeren lå hakk i hæl på blant andre Hans Christer Holund, Simen Andreas Sveen og Sindre Bjørnestad Skar.

Men den siste snaue kilometeren gjorde han som han ville. Ustjugov dro fra samtlige nordmenn og vant med to-tre sekunder på Bjørnestad Skar.

SYK: Petter Northug sliter med en forkjølelse, og reiste hjem fra Blinkfestivalen før fredagens renn. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Herrenes 15 kilometer ble langt jevnere enn det ble på kvinnenes 10 kilometer. Selv om Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug manglet fra det norske landslaget, stilte gårsdagens suveren vinner Hans Christer Holund fra start.

Han viste at han er i praktslag.

Farten Lyn-løperen holdt etter noen få roligere runder var tøff. For tøff for eksempel for Emil Iversen og Even Northug.

Men drøyt ti minutter senere holdt fortsatt et tjuetalls løpere følge. Blant de Sergej Ustjugov.

Russeren viste seg umulig å ha med å gjøre og vant slik han ville, 2,2 sekunder foran Sindre Bjørnstad Skar på andreplass.

