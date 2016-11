TV 2: Skitopper ringte rundt til astma-kritikere

Skiforbundet har vært under hardt press siden dopingstraffen mot Martin Johnsrud Sundby og avsløringene om at friske løpere også får astmamedisin.

TV 2 kan nå avsløre at flere ansatte i Skiforbundet har ringt rundt til utøvere, trenere, og journalister i etterkant av kritiske oppslag i media i kjølvannet av astmasaken.

Sportssjef i privatlaget Team Santander, Jørgen Aukland, er en av flere som reagerer på måten han er blitt kontaktet på av ansatte i Skiforbundet.

– Mer ydmyk

– Jeg synes de kunne vært mer ydmyke fra starten av, og tatt litt mer hensyn til hva resten av langrennsverdenen synes om saken, sier Aukland til TV 2.

Aukland ble kontaktet av skiforbundet samme dag som det ble kjent at Johnsrud Sundby hadde brutt dopingreglene. Også i etterkant av et intervju med Justyna Kowalcyk på TV 2, og noen Facebook-kommentarer fra den polske stjernen fikk Aukland følgende SMS av markedssjefen i Skiforbundet, Espen Bjervig:

«Hei. Trodde vi var enige om at NSF og Santander ikke skulle skyte på hverandre, dette er langt over streken, her må du rydde opp.»

Aukland reagerer på tonen i den dialogen han ha hatt med Skiforbundet.

– Jeg som sportssjef kan ikke legge noen munnkurv på Justyna. Hun har egne meninger som hun har hatt i mange år. Og det hun sier og representerer er vel det alle utenfor Norges landegrenser mener, sier han.

Vidar Løfshus bekrefter til kanalen at han har snakket med flere utenlandske løpere på telefon. De har også vært i kontakt med Mads Kaggestad – som ofte har uttalt seg om de to dopingsakene. Også den svenske kommentatoren Thomas Pettersson har fått flere telefoner fra Løfshus.