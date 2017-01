OBERSTDORF (VG) Stina Nilsson hang som lim på Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng på 10 km jaktstart. Dermed spurtet svensken i mål til seier og fortsatt ledelse i Tour de Ski.

Sett det før i herrelangrenn? Ja, Petter Northug er spesialisten fremfor noen.

– Jeg har ikke studert Northug, sier Stina Nilsson til VG.

– Men likhetene er store?

– Nei, jeg ser på meg som meg og han som han, sier svensken bestemt.

Heide Weng havnet 1,7 sekunder bak Nilsson, mens Østberg ble nummer tre tiendeler bak. Weng ligger 6,7 sekunder bak i sammendraget, mens Østberg har 11,8 sekunder å hente foran de tre siste etappene i Italia fredag, lørdag og søndag.

– Utmanøvrert og gått fra i spurten. Vanvittig spurt av Stina Nilsson, sier Eldar Rønning i VGTVs studio.

Sverige norske trener Ole Morten Iversen er imponert over eleven sin:

– Til å være såpass ung er hun veldig dyktig, veldig selvgående, trygg på seg selv, gjør fornuftige valg, systematisk, målbevisst… alle de godordene du kan finne.

– Og ikke minst mentalt: Hun er tøff, dyktig og har et kaldt hode i stressa situasjoner.

– Litt Northug i avslutningen?

– Ja, det minner jo litt.

– Men ellers?

– Da er det kanskje ikke så mange likheter, sier Iversen om den ydmyke svenske jenta.

– Jeg godter meg når jeg ser det. Det er bare herlig. Stina kunne sikkert ha dratt litt hvis hun ville, men hun klarer å ergre konkurrentene – og da er det 1-0 til henne. Jeg synes det bare er artig.

– Dette er en del av de tingene Northug har vært dyktig på og. Hun må jo spille på det hun er god på. Hun er ikke god nok til å dra fra de andre, sier Iversen og kaller det «smart og god gåing».

– Det var ikke en meter å få fra Stina og bare noen hundre meter fra Heidi. Jeg måtte bare trekke og bli nummer tre, sier Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg måtte gjøre dette på min måte og satse på spurten, sier Stina Nilsson.

– Hun spiller på sitt sterkeste kort og det er helt greit, sier Ingvild Flugstad Østberg. Hun kommuniserte med den nye svenske stjernen underveis, men fikk til svar «at det ikke spilte noen rolle for henne om det gikk sakte eller fort».

Landslagstrener Roar Hjelmeset mener at de to norske jentene fortsatt er de største favorittene til å komme opp alpinbakken i Val di Fiemme søndag, og sier til NRK at han ser på finske Krista Pärmäkoski som den største utfordreren sammenlagt.

– Jeg tvilte på Nilsson i dag og trodde ikke hun kom til å henge med Østberg og Weng. Men hun er en superstjerne på vei frem, mener Eldar Rønning.

– Hun er helt klart den beste i spurten når hun er i denne formen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland som er imponert over Nilssons fremgang på lengre distanser.

– Heidi Weng er fortsatt favoritt til å vinne Tour de Ski sammenlagt, mener kollega Torgeir Bjørn.

Tour de Ski-leder Stina Nilsson startet fire sekunder foran Heidi Weng, mens Ingvild Flugstad Østberg startet 12 sekunder bak etter stavbrekket på skibytte-øvelsen tirsdag. Hun startet klart tøffest av tettrioen og tok kjapt inn de åtte sekundene til Weng.

Nilsson hadde ambisjoner om å gå sitt eget løp, men ble tatt igjen av de to norske jentene allerede etter 1,5 av de 10 kilometerne. Tour-firer Krista Pärmäkoski holdt større fart til Østberg og holdt seg på skuddhold – 24 sekunder – bak tetrioen etter 2,5 km.

Nilsson la seg på hjul med de norske jentene.

– Hun går billig, fastslo NRK-ekspert Fredrik Aukland.

I de tyske vindbygene holdt trioen avstanden til finske Pärmäkoski, mens Jessica Diggins tapte bak henne. Kathrine Harsem tapte også terreng på 6. plass og be etter hvert tatt igjen av løperne bak.

Østberg og Weng vekslet på å dra, men fikk ikke Stina Nilsson opp for å dra. Duoen klarte ikke å sette svensken under trykk på de to første av de fire rundene.

Ingvild Flugstad Østberg gjorde et forsøk da de angrep den lengste bakken for tredje gang, men Stina Nilsson viste at hun har hevet nivået i distanserenn.

Østberg dro igjen til på vei ut på sisterunden, men Nilsson tettet luken og hang på til den siste langbakken. Østberg-kjøret fortsatte der, men hverken Weng eller Nilsson slapp.

10 km jaktstart:

1. Stina Nilsson, Sverige 27.47,2

2. Heidi Weng, Norge + 1,7

3. Ingvild Flugstad Østberg, Norge + 1,8

4. Krista Pärmäkoski, Finland + 42,4

5. Jessica Diggins, USA +1.47,5

6. Nicole Fessel, Tyskland + 2.39,1

7. Nathalie von Siebenthal, Sveits + 2.40,2

8. Julia Tschekaleva, Russland + 2.40,3

9. Kathrine Harsem, Norge + 3.08,8

10. Kikkan Randall, USA + 3.15,5