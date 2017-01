Sundby gikk på ny Oberstdorf-karamell: – Det smeller litt

OBERSTDORF (VG) Martin Johnsrud (32) kjempet det han kunne i 15 km. Men klarte slettes ikke å ta igjen Sergej Ustjugov (24). Bjørnen fra Sibir økte ledelsen i Tour de Ski.

Russeren smalt til på den siste runden av de seks i Tyskland. I snøværet gikk han solo i tet gjennom hele løpet og økte ledelsen til Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg hørte at Martin var 16 sekunder bak. Da var jeg sikker på at han skulle ta meg igjen, sier Ustjugov til VG. Han smiler og ser ned. Russeren har nå skaffet seg et forsprang på 42,2 sekunder på Sundby i sammendraget.

– Det er utrolig med fire seirer til nå i Tour de Ski. Nå ser jeg fram til hviledagen torsdag. Tour de Ski er veldig intensivt og tøft, så jeg tror det blir bra å hvile litt nå, sier han til VG.



– Hvor mange sekunder trenger du på Sundby før sisteetappen i Val di Fiemme?



– Ikke sekunder, jeg trenger noen minutter, ler Sergej Ustjugov.

– Northug best i verden



Foran den skrivende pressen fleiper han med at han trenger fem minutter før de skal opp Alpe Cermis førstkommende søndag.

En reporter lurer på om verdens beste langrennsløper trenger så stort forsprang.

– Jeg er ikke den beste langrennsløperen i verden. Jeg synes Petter Northug er den beste, og han forbereder seg nå til VM i Lahti. Han kommer til å vise seg fra sin beste side.

Sundby innrømmer at han møtte veggen i Oberstdorf - igjen.

– Jeg var ganske pigg i starten og gjør det ok de første rundene, men så smeller det litt. Om det er de foregående løpene eller hva det er, det vet jeg ikke. Men jeg får det litt og taper mye sekunder på slutten, sier han.

Sundby har over halvminuttet til Alex Harvey, og over 40 sekunder til Dario Cologna, men det er mager trøst.



– Det ble noen sekunder i sekken igjen i dag, og det hadde jeg ikke sett for meg. Hva skal jeg si? Jeg og Oberstdorf finner ikke ut av samarbeidet vårt. Det er sjelden jeg gjør gode løp her. Vi får komme oss til Italia, sier nordmannen.

Ustjugov vant sin fjerde strake seier i Tour de Ski, kom 37,2 sekunder foran Sundby i mål og leder dermed med 42,2 sekunder i sammendraget.

– Dette er en liten overraskelse for meg. Jeg trodde Johnsrud Sundby skulle ta ham igjen under disse forholdene, sier Ustjugov-trener Markus Kramer.

– Frem til i dag har Martin Johnsrud Sundby vært favoritt til å vinne Tour de Ski, men nå har Sergej Ustjugov tatt over favorittstempelet, mener NRKs Torgeir Bjørn foran de tre siste Tour-etappene i Toblach og Val di Fiemme.

– Jeg er veldig enig i det, sier Martin Johnsrud Sundby selv.

I ENSOM MAJESTET: Sergej Ustjugov ble historisk med sin fjerde strake etappeseier i Tour de Ski. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Men Martin er så absolutt på skuddhold, mener landslagstrener Tor Arne Hetland.

– Jeg tror Martin har en fordel der, ja. Jeg holder en knapp på at Martin kan nulle ut avstand før bakken (den siste etappen), sier Eldar Rønning i VGTVs studio.

– Jeg er mektig imponert over Ustjugov. Dette var nok ikke slik Martin Johnsrud Sundby hadde planlagt det, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Alex Harvey og Dario Cologna ligger nå litt over minuttet bak russeren, mens nordmennene Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger ble nummer seks og åtte på etappen.

– Nå har jeg muligheten på 3.-plassen selv om det er store navn foran, sier Tønseth til NRK.

– En veldig god dag for meg. Jeg begynner å kjenne at jeg har gått mange konkurranser nå og går inn ukjent terreng nå, sier Tour-debutant Krüger til NRK.

Emil Iversen sprakk totalt og ble dagens store taper. Han ligger nå 6,20 minutter bak Ustjugov etter å ha vært 1,45 bak fra start. Også Sjur Røthe hadde en tung dag.

VG Live: Slik var rennet

Martin Johnsrud Sundby startet nesten halvminuttet bak Sergej Ustjugov. Etter den første langbakken hadde den råsterke russeren økt forspranget med ett sekund under de tøffe forholdene med snø og vind.

Ustjugov fortsatte som et Sibir-godstog gjennom bygene, men Johnsrud Sundby begynte å spise sekunder – særlig nedover.

Etter passering av bakken i runde nummer lå nordmannen 26,7 sekunder bak. Dario Cologna hentet Alex Harvey litt lenger bak i feltet. En godt gående Marcus Hellner ledet an i pulje nummer tre der også Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth befant seg.

På runde nummer tre av seks på 15 km med skøyting begynte Sergej Ustjugov å kjenne det jevne kjøret til Martin Johnsrud Sundby.

– Men jeg har sett Martin Johnsrud Sundby piggere. Dette er en kraftanstrengelse, analyserte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Halvveis lå den norske forfølgeren 17 sekunder bak russeren. Han hadde dermed tatt 12 av 29 sekunder på 7,5 km, mens Cologna og Harvey kjørte sterkt og da lå bare drøye minuttet bak Ustjugov. Hegstad Krüger og Tønseth gikk et kjempeløp bak dem, mens Emil Iversen begynte å kjenne kjøret.

Underlegen Sundby: – Jeg må ta meg sammen

Så svarte russeren på tiltale og økte ledelsen litt ut på runde nummer fire. Sergej Ustjugov fortsatte sitt jevne kjør.

– Nå er det kritisk, sa landslagssjef Vidar Løfshus og sa det godt kunne hende at Sundby fikk «smake sin egen medisin» etter det tøffe åpningskjøret. Løfshus spådde drama mot slutten.

Martin Johnsrud Sundby lå 20 sekunder bak etter at tetduoen hadde gått den lengste Oberstdorf-bakken for femte gang.

Så smalt Sergej Ustjugov til.

15 km jaktstart, fristil:

1. Sergej Ustjugov, Russland 37.58,5

2. Martin Johnsrud Sundby, Norge +37,2

3. Alex Harvey, Canada +1.08,8

4. Dario Cologna, Sveits +1.09,6

5. Matti Heikkinen, Finland +1.45,0

6. Didrik Tønseth, Norge +1.47,6

7. Marcus Hellner, Sverige +1.47,6

8. Simen Hegstad Krüger, Norge +1.52,4

9. Maurice Manificat, Frankrike +1.54,1

10. Andrew Musgrave, Storbritannia +3.15,5

11. Hans Christer Holund, Norge +3.19,8

12. Niklas Dyrhaug, Norge +3.20,0



15. Sjur Røthe, Norge + 3.22,0

31. Emil Iversen, Norge 6.20,5