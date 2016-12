Landslagssjefen tror ikke Northug klarer å snu formen

ULLEVAAL STADION/OSLO (VG) Landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus presenterte i dag Tour de Ski-lagene. Petter Northug (30) er tatt ut, til tross for usikker form, men om han deltar er usikkert.

– Petter har ikke vært seg selv fysisk, treningsmessig og formmessig den siste tiden. Han er fortsatt i tenkeboksen, jeg pratet med Stig Rune Kveen (Northugs trener, red. anm. ) akkurat nå, og Petter står på lista her. Han skal få noen svar i løpet av denne uka her, men det er klart at det begynner å haste for Petter, forklarte Løfshus på dagens pressekonferanse.

Det har vært usikkert om Northug skulle være med i troppen etter at han har tatt seg en konkurransepause som følge av svak form.

Løfshus presenterte 30-åringen som én av åtte herreløpere på laget som etter planen skal reise for å delta i konkurransen som starter i Val Mustair på nyttårsaften.

– Han innser nok det selv at skal han ha noe å gjøre i Tour de Ski, så burde han ha hatt noen bedre helger nå og ikke minst fått trent litt bedre. Nå har det gått 14 dager for ham uten noen slags form for grunntrening, så det kan hende at det er bedre for ham å få trent i ro og mak og få noen solide mengdeuker før man eventuelt går opp i skikkelig VM-oppkjøring. Men det svaret har ikke jeg i dag, vi har tett dialog med Stig Rune og Petter og gitt dem et par dager til, la Løfshus til.

– Hvordan ser du reelt på muligheten for at han går Tour de Ski?

– Jeg sa vel 50/50 prosents sjanse sist helg, men nå tror jeg sannsynligheten skrumper i forhold til at han går. Han venter bare på at kroppen skal respondere. Nå har det gått såpass lang tid at jeg ikke tror det snur over natten. Jeg tror det kan være smart for ham å tenke langsiktig, og inn mot VM, sier Løfshus til VG.

Kan velge og vrake



Løfshus bekrefter at det «er en mann i bakhånd» dersom det blir til at Northug ikke deltar. Norge stiller uansett med åtte herreløpere - full kvote.

Northug deltok i verdenscupåpningen i begynnelsen av desember, men svake resultater førte til at den norske superstjernen valgte å stå over i Davos og La Clusaz.

– Det har vært en veldig, veldig bra forsesong, så vi kan nesten velge og vrake i utøvere - særlig på herresiden. Løpene vi skal gå i Tour de Ski er viktige med tanke på VM forklarte Løfshus.

Har vunnet touren én gang før



Ski-VM arrangeres i Lahti i februar og mars neste år, og Løfshus understreker at det vil bli mange muligheter for de norske langrennsløperne til å kvalifisere seg for mesterskapet også etter Tour de Ski som er ferdig 8. januar.

I går ble det kjent at Northug fortsatt er et stykke unna formen, og at han trenger tid før han kan si et klart «ja» eller «nei» til Tour de Ski. Dersom han ikke deltar, så blir det i så fall første gang i de ti årene den prestisjetunge konkurransen har blitt arrangert.

Northug har tre andreplasser og to tredjeplasser, og står som vinner av Tour de Ski i 2015. Men den seieren fikk han ikke før Martin Johnsrud Sunby ble fratatt tittelen som følge av den mye omtalte astmasaken.

Lagene til Tour de Ski:

Kvinner: Maiken C. Falla, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem, Kari Øyre Slind, Silje Øyre Slind, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg.

Herrer: Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Petter Northug, Martin J. Sundby, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh.

