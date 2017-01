FIS-president Kasper: Ustjugov ikke dopet

Presidenten i Det internasjonale skiforbundet tror ikke Tour de Ski-leder Sergej Ustjugov (24) er dopet. Gian Franco Kasper mener heller ikke det er grunnlag for å utestenge hele det russiske skilandslaget.

– Så vidt vi vet er han uskyldig. Han er i alle fall ikke på den berømte McLaren-listen. Det er grunnen til at han ikke ble midlertidig suspendert, sier den sveitsiske FIS-presidenten i et intervju med Deutschlandfunk.de.

FIS-PRESIDENT: Gian Franco Kasper under Ski-VM i Falun for snart to år siden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Intervjuet er også gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

Leste du denne tirsdag? Tønseth freser mot Tour-leder Ustjugov etter Sundby-tabbe

Skjønner bekymringene



Gian Franco Kasper uttalte i et intervju med Dagbladet i slutten av oktober at han var tvilende til Therese Johaugs forklaring om at hun hadde fått i seg det forbudte anabole steroidet clostebol via kremen Trofodermin, som hun angivelig brukte som leppesalve.

Leste du denne? Røste kritiserer FIS-presidentens Johaug-uttalelser

Nå hevder han at Det internasjonale skiforbundet gjorde alt som sto i dets makt da seks langrennsløpere fra Russland ble utestengt fra pågående Tour de Ski.

(Saken fortsetter under videoen: Ustjugov går for utestengte kompiser)

Det skjedde i kjølvannet av den såkalte McLaren-rapporten. Den hevdet at en rekke dopingprøver fra russiske utøvere var blitt manipulert på forskjellig vis, blant andre gjaldt dette prøvene til russiske langrennsløpere.

– Jeg skjønner at utøverne er bekymret, sier han på bakgrunn av et åpent brev som over hundre utøvere har sendt han angående det de mener er mangelfullt antidopingarbeid.

– Mer hevn enn straff



– Jeg kan bare si at skisporten, to timer etter at IOC hadde gitt oss mulighet til å gjøre noe, suspenderte seks russere. Alle var på McLaren-listen, og man kan ikke vente at vi skal kunne reagere raskere, sier Gian Franco Kasper til Deutschlandfunk.

Han er nøye med å understreke at russiske utøvere ikke er skyldige i brudd på antidopingreglene som følge av at de har russisk pass.

– Vi må ikke utestenge uskyldige. Det er vanlig å straffe de skyldige, men ikke de uskyldige bare fordi de har russisk pass, sier han.

Husker du (2009)? Truet med tøffe dop-straffer mot Russland

Han påpeker at «dette var første skritt».

– Nå må vi vente og se hva den videre etterforskningen vil vise, sier Gian Franco Kasper.

Russland har i kjølvannet av utestengelsen av sine seks langrennsløpere frasagt seg verdenscupfinalen i mars. Det er ennå ikke bestemt hvor den skal arrangeres. Gian Franco Kasper sier at dette ikke innebærer en mangeårig utelukkelse av Russland som arrangør.

– Det ville være mer å anse som hevn enn effektiv straff og opprydding i den nåværende situasjon, sier FIS-presidenten.