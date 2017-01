Det norske smøreteamet får gjennomgå etter smørebom

Mens Stina Nilsson (23) parkerte konkurrentene under dagens 10 kilometer klassisk i Val di Fiemme, slet de norske jentene med elendige ski. Nå får de norske smørerne kritikk fra alle kanter.

Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem uttalte seg alle negativt om skiene etter marerittløpet i italienske Val di Fiemme i ettermiddag.

VGTV: Weng skylder på dårlige ski

For mens svenske Stina Nilsson gikk fort i front, ble avstanden bare større og større ned til de norske jentene – som slet kolossalt med dårlige ski.

Nå får de norske smørerne kritikk.

– Det må faen meg være mulig å smøre gode ski, sa en sint Kathrine Harsem til NRK etter løpet.

I kommentarfeltet på VG.no får også smørerne massiv kritikk.

Foto: Skjermdump VG

– Tilbakemeldingene er at de hadde gode nok ski før start, men de mistet festet under løpet. Vi undrer selv når det går så bra i herreløpet. Det har ikke vært så mye slitasje, så vi skulle ikke ha så bakglatte ski, sier smøresjef Knut Nystad til NRK.

– I utgangspunktet er ikke dette et føre som vi sliter så mye med, men det er tydelig at vi har fått veldig god konkurranse fra de andre landene. De har også profesjonelle team, og vi burde være enda flinkere til å gratulere de andre landene, sier Nystad, som forteller at det norske smøreteamet har et tett samarbeid med England.

– Jeg så det var en del norske som hadde glatte ski, og det skal være unødvendig. Vi hadde jevnt over bra ski, sier Sveriges norske trener Ole Morten Iversen til VG.