I fraværet av Martin Johnsrud Sundby, Petter Northug og Sergej Ustjugov kan det være duket for Johannes Høsflot Klæbos store helg.

Det tror NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Klæbo har allerede imponert i vinter, men nå har han en reelt god sjanse til å vinne denne touren sammenlagt. Rett og slett, sier han før den avsluttende verdenscuphelgen i kanadiske Quebec.

– Kan være best i alt i 2019

Sundby har meldt forfall, Northug er vraket, og russiske Ustjugov deltar heller ikke. Det legger forholdene til rette for 20 år gamle Klæbo, som står foran sprint fredag, 15km klassisk fellesstart lørdag og 15km jaktstart med fri teknikk søndag.

– Han ville nok vært i seierskampen uansett, men det svekker ikke hans kandidatur at de tre er ute. Dette kan bli hans store helg. Trolig vil han være helt i troppen i sprinten, han kan være med i teten helt inn på klassisk fellesstart, og så kan han være med og avgjøre i spurten på den avsluttende jaktstarten, spår Bjørn, som er grenseløst begeistret over den unge trønderen:

– Han er førsteårs senior, men har likevel det beste utgangspunktet til å vinne. Han er født raskt, og man når fortere toppen i sprint, men jeg er like imponert over det han har gjort på vanlige distanserenn. Andreplass på minitouren på Lillehammer og på 15 km klassisk i NM er sterkt. Vi ser ut til å ha en ny skikonge som står frem. Han trenger kanskje to års trening på vanlige distanserenn før han er på nivå med Sundby og Iivo Niskanen. Men han kan allerede være best i alt til VM i 2019.

Her forklarer Fredrik Aukland hvorfor Klæbos skiteknikk er helt unik:

Tror Northug kunne vunnet

Det er ikke bare minitour-seieren som står på spill for Klæbo. Kometen leder nemlig sprintverdenscupen med 68 poeng ned til italienske Federico Pellegrino. Fredag kan han avgjøre sammenlagtseieren.

– Hvis Pellegrino vinner, så er det viktig at Klæbo helst tar seg til semifinale. Det vil jeg tro at han klarer. Men det er en ganske teknisk krevende løype, så det gjelder å unngå uhell, for det kan fort stoppe opp etter bratte kneiker og svinger, sier NRKs ekspert.

Torgeir Bjørn, som snakker med VG etter å ha testet skiløypene i Quebec, forteller at snøværet og uværet som skapte bekymring for noen dager sitt, nå har gitt seg. Alt tyder på flotte løyper og konkurranser, sier han, og mener det ville passet Petter Northug perfekt. Men skiesset er vraket.

– Petter kunne vunnet. Alle de tre løypene passer ham bra. De som er tatt ut, har vært sportslig bedre i verdenscupen. Men hvis man tar ut de som kunne gjort det best, så burde Petter vært selvskreven. Jeg tipper han bruker det til å bygge enorm revansjelyst til neste sesong, sier Bjørn.

