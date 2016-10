Vil ikke svare på hvem som ble informert om Johaugs krem

Ifølge utøveravtalen Therese Johaug (28) har med skiforbundet er hun pliktet til å informere sin trener om bruk av nye medisiner. Ingen vil svare VG på om Johaug gjorde dette i Livigno.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

Alle landslagsløperne i langrenn er pålagt å informere en trener dersom de bruker nye medisinske preparater.

Landslagstrener Roar Hjelmeset (39) ble aldri underrettet om at Johaug brukte sårkremen som førte til positiv dopingtest.

Få med deg: Disse detaljene kan avgjøre Johaug-saken

I kontrakten mellom Norges Skiforbund (NSF) og landslagsløperne, som begge parter er pålagt å signere, står det: «Oppstår det situasjoner hvor utøver har behov for medisinske preparater, skal trener underrettes og NSFs lege konsulteres. Utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske støtteapparat».

Var ikke i Livigno



Landslagstrener Roar Hjelmset bekrefter at han aldri ble spurt om den aktuelle kremen som hadde til hensikt å kurere Johaugs såre lepper.

– Jeg var ikke i Livigno da dette skjedde. Jeg reiste hjem dagen før, sier Roar Hjelmeset.

– Ble du overhodet ikke kontaktet om dette på telefon eller annen måte?

– Min assistenttrener (Sjur Ole Svarstad) var på stedet. Jeg regner med at han fikk de beskjeder som var nødvendig i saken, svarer Roar Hjelmeset.

Les også: Johaugs advokat: – Therese la ikke merke til skilt

Vil ikke snakke



VG har vært i kontakt med Sjur Ole Svarstad, han vil ikke la seg intervjue, og henviser til skiforbundets medieansvarlige for langrenn, Gro Eide. Også landslagssjef Vidar Løfshus henviser VG videre til Eide.

PÅ VEI TIL PRESSETREFF: Gro Eide (t.v.) er medie for landslagsløperne i langrenn. Her er hun fotografert på vei til et pressemøte i Holmenkollen forrige uke med Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen (t.h.). Tema var dopingsaken mot Therese Johaug. Tommy Herland i skiforbundet var også med. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Gjentatte forsøk på å få Therese Johaugs advokat Christian B. Krog til å kommentere saken lykkes heller ikke:

– Ring i morgen, skrev han i en SMS til VG tirsdag kveld.

– Vi kommer ikke til å gi kommentarer på detaljer i denne saken så lenge den er under etterforskning hos Antidoping Norge, skriver Eide når VG spør henne om Roar Hjelmesets trenerassistent Sjur Ole Svarstad også er innkalt til avhør av Antidoping Norge i denne saken.

Hjelmeset opplyser at Johaugs såre lepper var tema allerede under samlingen i italienske Seiser Alm, før laget flyttet til Livigno, og at landslagets medisinske apparat tok seg av dette.

– Men spurte Johaug deg om hun kunne få medikamenter mot sine plager?

– Nei. Hun spurte helseteamet som var på plass i Seiser Alm. Der hadde vi fysioterapeut blant annet. Og mesteparten av helserelaterte ting tar de seg av med løperne, sier Hjelmeset.

Taushetsbelagt



– Tror du Johaug-skandalen hadde vært unngått hvis du hadde vært til stede i Livigno og blitt spurt om preparatet, og sett emballasjen?

GODT MERKET: Dette er samme kremen tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen sier han kjøpte til Therese Johaug under treningssamling i Livigno i høst. Denne kjøpte VG på samme sted nylig. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

– Vi har ingen garanti. Men emballasjen som er merket er blitt vist i svært mange medier. Det blir bare spekulasjoner. Det er ikke mulig å si hverken det ene eller andre, sier Hjelmeset.

– Hvor nøye er dere med å se over medikamenter sammen med lege og utøver?

– Det blir brukt ekstremt få medikamenter. Og en del av de medikamentene som blir brukt er en sak mellom lege og utøver som er taushetsbelagt, sier Roar Hjelmeset.

Dette betyr at det enten er flere enn Therese Johaug og lege Fredrik S. Bendiksen som kjente til hennes bruk av den mye omtalte Trofodermin-kremen, eller at Johaug kan ha brutt avtalen ved ikke å melde fra til en trener.

Les også: Slik takler Johaug å vente på dommen

Doping-varsel



Johaug har forklart at hun smurte Trofodermin på leppene, en krem som inneholder det anabole steroidet Clostebol, under landslagets høydesamling i italienske Livigno i september. Pakningen skal være utstyrt med et tydelig varsel om dopingfare.

Den tidligere landslagslegen, Fredrik S. Bendiksen, som ga Johaug kremen med colstebol har forklart at han kjøpte den på et apotek i Livigno.



Han har tatt ansvaret for at stjerneløperen fra Dalsbygda testet positivt, og trakk seg fra jobben med umiddelbar virkning, da saken eksploderte under NSFs pressekonferanse i forrige uke.