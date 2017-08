Uhrenholdt Jacobsen blir nervøs hver gang Johaug-saken nevnes

OSLO/AURE (VG) Samtidig som hun selv konkurrerer under Toppidrettsveka i Aure, tenker Astrid Uhrenholdt Jacobsen på Therese Johaug, som trolig får dommen i dopingsaken sin innen fredag.

Heming-løperen snakket med Johaug så sent som denne uken.

– Hver gang det kommer opp, blir jeg nervøs - og veldig spent. Da er det bare å prøve og sette seg inn i hvordan det er for den det virkelig gjelder. Jeg krysser alt jeg har for at det er et positivt utfall, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

– Tør ikke tro på noe



Hun er blant de landslagsjentene som står Johaug nær. Denne helgen konkurrerer Uhrenholdt Jacobsen og resten av langrennseliten under Toppidrettsveka. Først i Aure torsdag, før feltet flytter seg til Trondheim fredag.

Samtidig får hennes jevngamle lagvenninne trolig sin dom innen i morgen, etter at den har blitt utsatt flere ganger. Kanskje kommer den mens Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng & co. konkurrerer fredag. Dommen fra Norges Idrettsforbunds domsutvalg var på 13 måneder for å ha testet positivt for et ulovlig stoff. Etter at FIS anket til voldgiftsretten er saken ventet en endelig avgjørelse i disse dager.

– Jeg tør ikke tro på noe. Det er så mange som har trodd og spekulert og det hjelper ikke meg noe at jeg skal tro på noe. Jeg har forsøkt å ikke tenke så mye på hva det kan bli, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Ventetiden er den verste



Kappgjengeren Erik Tysse har vært der Therese Johaug er nå. Han mener avgjørelsen uansett utfall er en lettelse.

MÅTTE VENTE: Erik Tysse måtte vente litt ekstra på dommen fra CAS i 2011. Her er han i Rio de Janeiro i OL i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tysse måtte vente noen uker lenger enn han trodde på svaret fra CAS (idrettens voldgiftsrett) i 2011.

– Det er ofte ventetiden som er den verste. Man får beskjed om at en avgjørelse skal komme, og så kommer det kanskje en kontrabeskjed en annen dag. Det går veldig mye opp og ned, sier Tysse til TV2.

Kjæresten ror i NM



Johaug har reist på høydetrening til Seiser Alm i Italia. Både foreldrene og broren Karstein er med. Johaugs samboer Nils Jakob Hoff er ikke med til Italia, han skal ro NM på Årungen kommende helg, før han reiser på treningssamling før VM.

Tysse forteller at det er kort vei mellom håp og fortvilelse når man venter på en dom.

– I det ene øyeblikket håper man at det skal bli en frifinnelse, og i det andre øyeblikket kan man være deprimert og tro det går galt. Men i det øyeblikket avgjørelsen kommer er det en lettelse. Det er det jeg husker. Det var en så lang og hard kamp at det var en lettelse bare å få en avgjørelse. Jeg unner ikke Johaug de dagene hun har nå. Hun prøver nok å gjøre det hun skal på trening, men det er ikke lett når tankene svirrer, sier Tysse til TV 2.

Kommentar: Det finnes en løsning som alle kan leve med.

VENTER: Therese Johaug kan få dommen i dopingsaken når som helst. Her er hun i Lausanne i Sveits etter at hun forklarte seg for CAS i juni. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tror Johaug rekker OL



Johaug fikk 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges idrettsfobund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) var ikke fornøyd med det, og anket til CAS.

Journalist i svenske Aftonbladet, Kristoffer Bergström, tror Johaug rekker OL i Sør-Korea neste år.

– Jeg tror straffen blir ubetydelig høyere. Jeg tror hun får 14 måneder. Det er bare en følelse. Jeg vet ikke hvor taktiske CAS er, om de tenker på OL. Men de tilfredstiller alle om de øker til 14 måneder, Johaug rekker OL og FIS får medhold i strengere straff. Alle vinner, sier Bergström til VG.

Finske Pekka Holopainen i Ilta-Sanamat spår derimot at OL ryker for Johaug.

– Det er vanskelig å spå, men i følge regelverket og tidligere CAS-dommer vil ikke to år overraske, sier Holopainen til VG.

Positivt at rettssikkerheten ble tema



Ine Wigernæs er tidligere toppløper i langrenn. Hun har selv fått oppleve hvordan det er å få beskjed om at man har levert en positiv test. Hun ble tatt, og frikjent, for kaffe.

FRIFUNNET: Ine Wigernæs er tidligere langrennsløper. Her under idrettsgallaen i 2014. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Avgjørelser er alltid godt, men hva det blir er det dummeste å spekulere i. Det ser ut som om Therese fokuserer på å ha gode folk og ekte og nære venner rundt seg, og å trene. Det er det klokeste som finnes i resten av livet for øvrig, sier Ine Wigernæs til VG.

– Hvordan har Johaug-saken påvirket langrennssporten?

– Den har vist at det er et ekstremt krav til utøveransvar, som mange ble klar over nå, svarer Wigernæs.

– Jeg lærte den medisinske komitéen i FIS hvordan kaffe nedbrutt i kvinner kontra menn, det er et ekstremt utøveransvar når man selv må kunne mer enn den medisinske komitéen, sier Wigernæs.

Hun forstår at saken har fått massiv oppmerksomhet.

– Det eneste som er positivt med denne saken er at for første gang ble rettssikkerheten til utøverne et tema. Det gar aldri før vært tema. Det måtte en så profilert utøver til. Tidligere har det vært sånn at positiv dopingtest er lik skyldig, og er lik straff. Hele rettssystemet i den sivile verden er ikke sånn. Jeg har all medfølelse med Therese, sier Wigernæs.