Uaktuelt for Johaug å anke CAS-dommen

Det er ikke aktuelt for Therese Johaug (29) å anke dommen fra CAS på 18 måneder.

Det skriver Nettavisen. Johaugs manager forteller at de har akseptert dommen på 18 måneders utestengelse fra CAS.

Det innebærer at 29-åringen fra Dalsbygda er utestengt til 17. april 2018.

– Det er ekstremt liten sjanse å få saken opp og jeg tror det bare er å sløse bort resurser. Det er ikke aktuelt å anke den saken. Vi er ferdig med den, og Therese går videre, sier Ernst til Nettavisen.

Knust



Dommen fra CAS kom tirsdag i forrige uke, etter at hun for snart et år siden testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

Johaug fortalte pressen under en pressekonferanse i Seiser Alm i forrige uke at hun var fullstendig knust over at drømmen om OL i Sør-Korea var borte.

Se Johaugs reaksjon etter dommen her:

Johaug var i Pyeongchang for å teste OL-løypene i januar i år. Men nå er det VM i 2019 som blir neste mesterskap for Johaug.

Johaug fikk 13 måneder av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Men det internasjonale skiforbundet valgte å anke. Endelig dom ble 18 måneder. Dermed mister hun altså OL i februar neste år.

Petter Northug sa dette om dommen på 18 måneder til VG:

Johaug tok tre gullmedaljer i VM i Falun i 2015. Når hun står på startstreken i Seefeld er det altså fire år siden forrige mesterskap.