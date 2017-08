Tysse om Johaug: – Det er ofte ventetiden som er det verste

OSLO/AURE (VG) Kappgjengeren Erik Tysse har vært der Therese Johaug er nå. Han mener avgjørelsen uansett utfall er en lettelse.

Tysse måtte vente noen uker lenger enn han trodde på svaret fra CAS (idrettens voldgiftsrett) i 2011. Nå er det meldt at Johaug skal få sin dom senest fredag (i morgen). Manager Jørn Ernst har fortalt at de får et lite hint fra CAS før alle andre får vite hva den endelige dommen er.

– Det er ofte ventetiden som er den verste. Man får beskjed om at en avgjørelse skal komme, og så kommer det kanskje en kontrabeskjed en annen dag. Det går veldig mye opp og ned, sier Tysse til TV2.

Kjæresten ror i NM



Johaug har reist på høydetrening til Seiser Alm i Italia. Både foreldrene og broren Karstein er med. Johaugs samboer Nils Jakob Hoff er ikke med til Italia, han skal ro NM på Årungen kommende helg, før han har treningssamling foran ro-VM.

MÅTTE VENTE: Erik Tysse måtte vente litt ekstra på dommen fra CAS i 2011. Her er han i Rio de Janeiro i OL i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tysse forteller at det er kort vei mellom håp og fortvilelse når man venter på en dom.

– I det ene øyeblikket håper man at det skal bli en frifinnelse, og i det andre øyeblikket kan man være deprimert og tro det går galt. Men i det øyeblikket avgjørelsen kommer er det en lettelse. Det er det jeg husker. Det var en så lang og hard kamp at det var en lettelse bare å få en avgjørelse. Jeg unner ikke Johaug de dagene hun har nå. Hun prøver nok å gjøre det hun skal på trening, men det er ikke lett når tankene svirrer, sier Tysse til TV2.

Kommentar: Det finnes en løsning som alle kan leve med.

Jacobsen: – Bra å få et svar



Astrid Uhrenholdt Jacobsen og de andre landslagsløperne er i Aure for å konkurrere i Toppidrettsveka. Hun snakket med Johaug tidligere denne uka.

– Det blir bra å få et svar. Hver gang det kommer opp, blir jeg nervøs - og veldig spent. Da er det bare å prøve og sette seg inn i hvordan det er for den det virkelig gjelder. Jeg krysser alt jeg har for at det er et positivt utfall, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Se dagens intervjuer med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng her:

Tror Johaug rekker OL



Johaug fikk 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges idrettsfobund. Det internasjonale skiforbundet (FIS) var ikke fornøyd med det, og anket til CAS.

Journalist i svenske Aftonbladet, Kristoffer Bergström, tror Johaug rekker OL i Sør-Korea neste år.

– Jeg tror straffen blir ubetydelig høyere. Jeg tror hun får 14 måneder. Det er bare en følelse. Jeg vet ikke hvor taktiske CAS er, om de tenker på OL. Men de tilfredstiller alle om de øker til 14 måneder, Johaug rekker OL og FIS får medhold i strengere straff. Alle vinner, sier Bergström til VG.

Finske Pekka Holopainen i Ilta-Sanamat spår derimot at OL ryker for Johaug.

– Det er vanskelig å spå, men i følge regelverket og tidligere CAS-dommer vil ikke to år overraske, sier Holopainen til VG.