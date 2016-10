Therese Johaugs VM-trikot på topp i TV-aksjonen

Skyldte på bikini-linjen: Utestengt to år for «Johaug-dopet»

OL-gullvinner Maurren Higa Maggi (40) ble frikjent av sitt eget særforbund, men dømt til to år utestengelse av idrettens «høyesterett» CAS for bruk av samme anabole steroid som Therese Johaug (28) nå har testet positivt for.