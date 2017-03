Therese Johaugs pengehjelp får svenske-støtte

Den svenske landslagstreneren Johan Sares mener det er riktig at Skiforbundet tar økonomisk ansvar, all den tid deres egen lege tok ansvaret for Therese Johaugs (28) dopingsak.

Sares mener det taler for at særforbundet bør betale for rettergangen som følger av den positive dopingprøven.

– Hun stolte på forbundets organisasjon, det fikk disse konsekvensene og nå tar de ansvaret for det, sier Sares, sjef for distanseløperne på langrennslandslaget i Sverige, til svenske Expressen.

Det er samme mann som havnet i ordkrig med Vidar Løfshus etter at rapporten om medisinbruk i norsk langrenn ble offentliggjort for drøye tre uker siden.

Bakgrunn: Skiforbundet tar Johaugs advokatregning

– Deres egne medisinske rutiner har sviktet



Norges Skiforbund har som kjent allerede brukt rundt 700.000 kroner på Johaug-saken. Nå følger de opp med økonomisk støtte når skiløperen skal få sin endelige dom i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Der skal FIS-anken behandles, etter at Det internasjonale skiforbundet ikke var fornøyd med Domsutvalgets beslutninger om 13 måneders utelukkelse.

VG spurte lederen for det Svenske Skiforbundet, Mats Årjes, om hva han mente om naboforbundets praksis.

– Jeg har ingen oppfatning eller anledning til å kommentere denne praksisen, svarte Årjes, som ikke ville si for mye om svenskene ville gjort det samme.

– Det Svenske Skiforbundet har ikke hatt anledning til å stille seg det spørsmålet, svarer Årjes kort.



Praksisen har imidlertid skapt reaksjoner. Den dopingtatte syklisten Michael Rasmussen mente det var «hykleri» og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson kalte den økonomiske oppfølgingen «uvanlig».

– De ser at det er deres egne medisinske rutiner som har sviktet. Jeg syns absolutt ikke man kan fordømme dem for å ta ansvaret, sier Sares.



Sundby om CAS: – Føler at du har begått drap

Ikke alle svensker har vært like støttende underveis i Johaug-saken:

Frykter ikke svensk Johaug-tilfelle

Dermed er han på linje med idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Han applauderte Skiforbundets praksis, og mente at NISO skulle lage en rettshjelpsforsikring for utøvere, slik at medlemmer kunne få støtte ved lignende saker.

NISO uttalte til VG fredag at de kunne tatt Johaug-regningen.

Overfor Expressen lufter Sares lignende tanker.

– Skulle det skje noe, og da snakker jeg ikke kun om doping, men et tilfelle hvor en utøver for kostnader på grunn av at vi har sviktet som organisasjon, da skal vi være klare for å ta kostnadene. Men vi har ingen handlingsplan som gjelder for doping, sier Sares, som legger til:

– Men vi har veldig tydelige medisinske rutiner, så vi kjenner oss trygge på at vi ikke skal havne i samme situasjon.