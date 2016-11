Therese Johaugs advokat: – Ikke grunnlag for utestengelse

Til tross for at påtalenemnda i Antidoping Norge mener Therese Johaug (28) skal utestenges fra all idrett i 14 måneder, så fortsetter 28-åringens advokat kampen for full frifinnelse.

– Jeg mener fortsatt at det ikke er grunnlag for utestengelse, sier skistjernens advokat, Christian B. Hjort til VG.

VG møter advokaten ved Advokatfirmaet Hjorts lokaler i Akersgata i Oslo sentrum. I nærmere ett døgn har han vært kjent med påstanden til straff på 14 måneder for Johaug.

Avstanden mellom 14 måneder og full frifinnelse er stor, men ikke utenkelig, skal vi tro advokaten.

– Hvorfor mener du at det ikke grunnlag for utestengelse?

– Med det faktum påtalenemda selv legger til grunn mener jeg at det ikke er grunnlag for utelukkelse, svarer Hjort.

– En logisk kortslutning



Dersom domsutvalget i Norges idrettsforbund (NIF) faller ned på samme straff som påtalenemnden, vil ikke advokaten, på det nåværende tidspunktet, spekulere i om en slik dom vil aksepteres eller ankes.

– Det må vi vurdere ut fra situasjonen der og da – og hva som er best for Therese. Jeg vil ikke ta standpunkt til dette i dag, men se an hva som er den faktiske situasjonen på domstidspunktet og hvilken reell betydning en eventuell anke vil ha for fortsettelsen, sier Hjort.

Advokaten mener generelt at sanksjonsreglene i denne type saker er spesielle siden regelverket ikke legger opp til et nivå i intervallet mellom ingen utelukkelse og 12 måneders utelukkelse. Men også for idretten gjelder dette bare så langt det konkrete resultatet i en sak ikke er i strid med et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp, sier Hjort. Det betyr at det skal være et rimelig forhold mellom straffen, utøverens skyld og grovheten i handlingen som har blitt begått.

– Det er også slått fast i CAS (idrettens voldgiftsrett), sier han.

Advokaten mener tirsdagens nyhet også har en positiv side: Johaug har blitt trodd på sin fremstilling av hendelsesforløpet og på faktum i saken.

– Antidoping Norge finner det bevist, så nå gjenstår kun den rettslige vurderingen, sier Hjort, som også peker på noe han beskriver som en «logisk kortslutning» i pressemeldingen hvor det heter:

« (…) at Johaug kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk og benyttet, særlig siden forpakningen var merket med «DOPING».»

– Jeg mener det er en logisk kortslutning. En eventuell plikt til å foreta ytterligere undersøkelser må være uavhengig av hvordan pakken faktisk så ut.



I løpet av den nærmeste fremtid vil påtalenemnda oversende en begjæring til domsutvalget, som har en frist på to uker før begjæringen videresendes til advokaten til Johaug. Advokaten har da ytterligere tre uker til å kommentere begjæringen før det berammes muntlige forhandlinger.

– Hvordan vil dere angripe denne saken i tiden fremover?

– Vi vil forberede våre argumenter så godt vi kan for domsutvalget , svarer Hjort