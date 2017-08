SEISER ALM/OSLO (VG) En gråtkvalt Therese Johaug (29) møtte media i åtte minutter etter at OL-drømmen ble knust av CAS. Hun mener straffen er uforståelig og urettferdig.

Tirsdag klokken 11.45 kom dommen fra Idrettens Voldgiftsrett: Therese Johaug utestenges fra langrennssporet i 18 måneder. Det betyr at OL i Pyeonchang og hele den kommende sesongen ryker for skistjernen.

Johaug møtte pressen på Hotel Steiger-Dellai i den italienske fjellandsbyen Seiser Alm nå klokken 12.15. Der har skistjernen vært på treningsleir den siste uken.

Manager Jørn Ernst innledet seansen med å si at dommen kom som et sjokk på hele teamet. Han bekreftet at Johaug fikk dommen mandag kveld, og at hun har hatt god støtte fra familien etter at den tunge beskjeden kom.

Bakgrunn: Johaug utestenges i 18 måneder

– Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL, og det fikk jeg beskjed om i går at jeg ikke får. Jeg har forsøkt å stå i det, jobbet hver eneste dag, trent ufattelig mye for å forsøke å lykkes i OL, så dette er veldig tøft, sier Johaug.

– Jeg kan ikke skjønne den straffen jeg får, jeg synes det er urettferdig.

– Det er en mental prøvelse. Jeg har sagt jeg ikke vil gi meg før jeg står på start igjen, og jeg står for det her jeg sitter nå. Men jeg vet ikke hvordan motivasjonen og det mentale blir i tiden fremover. VM i Seefeld blir det neste målet, det er 1,5 år til.

– Jeg må bruke tiden fremover godt, jobbe med meg selv og få det på avstand. Men jeg har en indre glede over å gå på ski og være ute, og jeg vil på start igjen. Jeg vil prøve å stå øverst på pallen igjen. Så får vi se hva fremtiden vil bringe, sier skistjernen.

Johaug-dommen: En kjempesmell for norsk naivitet

– Jeg vil takke alle sponsorer, familie, Nils Jakob (kjæreste), Karstein (bror), Jørn (manager) og hele det norske folket som har stått rundt meg dette vanskelige året. Jeg må be om respekt for at jeg trenger litt fri nå og tid til å fordøye det jeg fikk beskjed om i går. Jeg må bruke dagene godt framover. Det er et sjokk, og det har ikke gått helt opp for meg at drømmen har gått i grus.

– Jeg føler at jeg gjorde alt rett i min situasjon. Jeg gikk til en ekspert som ga meg denne salven, og spurte om kremen sto på en dopingliste. Jeg fikk nei til svar. Jeg vet om utøvere som har brukt samme salve, har fått mindre straff, selv om de har kjøpt salven selv.

– Gårsdagen var helt forferdelig. Det er dette som er det største livet mitt her og nå. Jeg føler jeg hadde fortjent en liten opptur. Men så blir det heller en nedtur igjen, sier Johaug til VG.

– Jeg er tom for ord. Jeg har ikke tenkt på annet enn at jeg selv mister OL. Om det er politikk eller annet, betyr ingenting for meg. Jeg får ikke stille i OL, og det var det som var drømmen min. Jeg har ikke mer å si her i dag, sa en gråtende Therese Johaug før hun forlot pressekonferansen åtte minutter etter at den startet.

Johaugs manager Jørn Ernst var også tydelig preget over situasjonen. Han tok til årene og måtte avbryte et intervju med NRK kort tid etter pressekonferansen.

VG oppdaterer saken