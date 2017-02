Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener Therese Johaug (28) ville løpt en altfor stor risiko ved å anke dopingdommen til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Han har fulgt saken tett de siste månedene og ble ikke overrasket over onsdagens nyhet: Therese Johaug anker ikke domsutvalgets avgjørelse om 13 måneders utestengelse fra langrennssporten.

– Det er to momenter som gjør at jeg ikke er overrasket, innleder Kjenner.

– Det skal utrolig mye til for å bevise sin uskyld. Når reglene er som de er, er det nærmest umulig å bli frifunnet, sier den mangeårige idrettsjuristen.

Hvis hverken Det internasjonale skiforbundet (FIS), Verdens Antidopingbyrå (WADA), Den internasjonale olympiske komité (IOC) eller Antidoping Norge heller ikke anker Johaugs dom, rekker langrennsstjernen OL i Sør-Korea tidlig i 2018. Johaug-manager Jørn Ernst sier til VG onsdag formiddag at risikoen ved en anke ble vurdert til «for stor» av langrennsløperen selv og hennes advokatteam.

– Skrekkelig vanskelig

Therese Johaug ble dømt for bruk av leppekremen Trofodermin, som inneholdt det forbudte og anabole stoffet clostebol. Domsutvalget i Norges Idrettsforbund trodde på hennes forklaring, men dommen la vekt på at Johaug hadde et objektivt ansvar for feilskjæret.

– Dommen er mild. Det sto mellom 12 og 24 måneder og endte på 13, tillegger Gunnar Martin Kjenner.

FIS-toppene skal diskutere Johaug-saken på sitt styremøte onsdag. Dopingpanelet i skiorganisasjonen har siste ord i spørsmålet om anke-ja eller -nei.

Kjenner er spent på hva FIS kommer frem til, men har ingen magefølelse på utfallet.

– Det er det skrekkelig vanskelig å mene noe om, sier han.

– Åpenbart riktig avgjørelse



VGs sportskommentator Leif Welhaven vurderer anke-nei-et fra Johaug-leiren slik:

– En eventuell anke ville innebære en risiko for en lengre straff, og når straffen bare er én måned mer enn minimumsstraffen. er dette noe de burde si seg fornøyd med. Så får de håpe at ingen andre organisasjoner med ankerett bringer saken videre i systemet.

Welhaven fremholder at Johaug, sammen med sin advokat, åpenbart har tatt en riktig avgjørelse.

– De har nok vurdert sannsynligheten av å vinne frem med en anke og slippe straff, og veid det opp imot risikoen av en strengere dom. Her har de åpenbart tatt den riktige avgjørelsen, sier han.