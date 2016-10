Ståle Solbakken er Johaug-legens nære venn: – Jeg føler med ham

Fredrik Bendiksen (62) har jobbet tett med norske toppidrettsutøvere i over 30 år. Ståle Solbakken (48) er hans gode venn.

FC København-treneren har vært i kontakt med Bendiksen etter pressekonferansen hvor han torsdag valgte å trekke seg som langrennsjentenes lege etter Therese Johaugs positive dopingtest.

– Det var bare to minutter. Men jeg rakk å si at jeg føler med ham, sier Solbakken til VG.

Fredrik S. Bendiksen Født: 16. september 1954. Fra Hamar. Utdanning: Medisin Oslo 1975-1982. Harvard Business School. IOC Diplom i sportsmedisin 2013-2015.

De to ble for første gang kjent da Solbakken ankom HamKam foran 1989-sesongen. Bendiksen og Solbakken utviklet et nært forhold hvor Hamar-legen også hadde en stor del av oppfølgingen av ham etter hjertestansen i 2001.

– Jeg har hatt ham både som lege både som spiller og da jeg var trener i HamKam og også brukt Fredrik som rådgiver i mange andre sammenheng. Jeg synes han er en fantastisk lege og et fantastisk menneske. Hvis du tar en undersøkelse blant dem som har hatt Fredrik som lege så tror jeg mange vil gi det samme svaret, sier Ståle Solbakken.

Han har sett hele pressekonferansen fra Ullevaal i København.

HAMARKAMERAT: Ståle Solbakken er nær venn av Fredrik Bendiksen. Foto: Frode Hansen , VG

– Er det noen som tåler dette, så er det Fredrik. Han er den han er, sier han har gjort en kjempefeil og tar konsekvensen av det. Ingen bortforklaringer. Det er ingen i verden jeg vil stole på mer enn ham, sier Solbakken.

– Hvordan kunne dette likevel skje?

– Han sa selv at han har gjort en feil. Dette handler om en glipp.

Bendiksen har vært idrettsmedisiner siden 1980 var på 80- og 90-tallet både klubblege for HamKam og Storhamars suksessrike ishockeylag.

Mens han var lege for HamKam, avla Sveinung Fjeldstad positiv prøve på et anabolt steroid. Det var første gang en toppspiller i Norge avla positiv dopingprøve. Fjeldstad sa på en pressekonferanse på Briskeby at det var en god kamerat som hadde gitt ham tablettene - som angivelig skulle virke oppkvikkende.

Bendiksen har også vært innom ishockeylandslaget og var en lang periode skøytelandslagets faste doktor. De siste to og et halvt årene har han vært skijentenes lege. Han var Norges sjefslege under OL i Sotsji i 2014 og var vært i det norske legeteamet i ytterlige tre OL.

Det spesielle er at Bendiksen i stor grad har jobbet i legemiddelindustrien. Ifølge sin egen CV på LinkedIn var han først medisinsk direktør og deretter landsjef for legemiddelgiganten Pfizer fra 1995 til 2003.

Senere jobbet han i mange år for et annet legemiddelfirma, nemlig Nycomed. Ifølge CV-en jobbet han blant annet i Tyskland og Danmark for Nycomed.

Fredrik S. Bendiksen trekker selv fram at han har stor erfaring fra internasjonal farmasøytisk industri.

Han har også lang fartstid i forsvaret og var i sin tid ekspedisjonslege for den norske antarktisekspedisjonen som i 1989/90 bygde Troll-stasjonen i Dronning Mauds Land.