SEISER ALM/OSLO (VG) Null i premiepenger, ingen sponsorbonuser og store utgifter til egen satsing. Dopingdommen svir for Therese Johaug (29) – også økonomisk.

I den italienske fjellandsbyen Seiser Alm sliter manager Jørn Ernst med å tallfeste hva Johaug har måttet ut med til eget treningsopplegg, rådgivning og det hun har brukt på sin private satsing siden dopingdommen sprakk høsten 2016.

I en korridor på Hotell Steger-Dellai stikker han fingeren opp i luften og sier spørrende: «Fire millioner kroner?». Beløpet blir hypotetisk, sier han. Suksess i skisporet innebærer store summer i premiepenger og bonusutbetalinger i et OL-år.

– Det året hvor hun vant tre VM-gull, fikk hun flere millioner bare i premiepenger og bonuser, sier Ernst til VG.

Beholder løperavtale: Johaug får pengestøtte fra skiforbundet

Therese Johaug ble idømt en 18 måneder lang utestengelse fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) tirsdag. Dermed ble den norske dommen skjerpet med fem måneder.

Og jo lengre tid utenfor konkurranse, jo mindre penger inn på konto. Dopingdommen gjør også at det flyr mer penger ut av kontoen.

Den private satsingen:

TRENINGSKAMERAT: Therese Johaug trener med broren Karstein i italienske Seiser Alm, mens hun ventet på dommen fra CAS. Foto: Tore Kristiansen , VG

Utgiftene til private satsingen innebærer lønn til blant andre manager Jørn Ernst og trener Pål Gunnar Mikkelsplass. Johaug betaler også for en fysioterapeut, en smører og en psykolog. Skistjernen betaler også reise, kost og losji for teamet på utenlandsturer, som til Seiser Alm og Livigno i disse dager.

Johaug må også betale for eget utstyr. Jørn Ernst bekrefter overfor VG at millionkontrakten med Fischer, som utstyrsgiganten brøt i februar, blant annet sikret henne gratis utstyr.

Ernst vil ikke kommentere hvor mye de har budsjett med til den private satsingen for hele de 18 månedene hun er utestengt.

– Vi har gjort noen beregninger på kostnadene. Det er klart det koster. Det kreves en del ressurser. Det er en betydelig sum, total sett. Hun investerer mye i dette, sier manageren.

Hvor mye taper hun? La oss i dette resonnementet legge til grunn at Ernst uhøytidelige anslag på fire millioner kroner overfor VG medfører riktighet; at dét er summen Johaug har brukt fra høsten 2016 til august 2017. Det er drøyt ti måneder. Den private satsingen skal foregå i åtte måneder til (april 2018). Da kommer VGs uhøytidelig anslag på seks til syv millioner kroner i løpet av hele utestengelsesperioden.

Premiepenger:

FØRST OPP: Therese Johaug vinner Tour de Ski i 2016 etter sisteetappen opp den såkalte monsterbakken. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

I 2015 gikk Therese Johaug inn 3,7 millioner kroner i rene premiepenger, mye takket være de tre VM-gullene i Falun. Etter at hun ble suspendert høsten 2016, har hun ikke gått en eneste konkurranse. Hun gikk glipp av VM i Lahti i år, og nå går hun også glipp av OL i Pyeongchang. Det kunne potensielt gitt henne store pengepremier.

Hvor mye taper hun? Hvis Therese Johaug hadde prestert på forventet nivå, ville hun helt sikkert rasket med seg medaljer, antageligvis noen gull, fra VM i Lahti og det kommende OL-et, i tillegg til seirer i verdenscupen. Legger vi dette til grunn, kan det anslås at Johaug taper minst fem millioner kroner i rene premiepenger uten deltagelse i to hele sesonger – med to mesterskap.

Sponsorer:

PENGESKRELL: Therese Johaug på oppdrag hos sponsoren Jordbærpikene i 2015. Foto: Helge Mikalsen , VG

De fleste av dem har stått trygt ved Therese Johaugs side under dopingsaken. Det eneste unntaket er utstyrsgiganten Fischer, som brøt millionkontrakten med Johaug i februar. Dette ble også tatt opp av Johaugs advokatteam under ankesaken i CAS. De uttalte at kontraktsbruddet hadde påført henne betydelige tap av inntekter i form av bonuser for gode resultater i skisporet.

I sponsoravtalene hun fortsatt har, er det en splitt mellom faste beløp og bonuser. Siden hun er utestengt fra alle konkurranser, mottar hun ingen slike bonuser fra sponsorene. Johaugs team er i dialog med flere nye, potensielle sponsorer, men har ikke signert avtale med noen av dem i løpet av de siste månedene.

Hvor mye taper hun? En vrien øvelse, ettersom sponsoravtalene ikke er tilgjengelig for offentligheten. Det er likevel liten tvil om at Johaug kunne gått inn et millionbeløp fra konkurranser, hvis hun hadde levert på samme nivå som tiden før dopingsaken så dagens lys.

Men det er noe Johaug slipper å betale fra egen lomme:

Advokatutgifter:

FØRSTE RUNDE: Therese Johaug møter Domsutvalget i Norges idrettsforbund på Ullevaal stadion i slutten av januar. Fra venstre: advokat Christian Hjort, Therese Johaug og advokat Mikkel Toft Gimse. Foto: Helge Mikalsen , VG

Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund (NIF) skal ta regningen for alle utgifter Therese Johaug har hatt til advokathjelp i forbindelse med dopingsaken.

I mars meldte VG at regningen hadde beløpet seg til 700.000 kroner, og skiforbundet bekreftet da at NIF og dem også skulle ta regningen for ankesaken i CAS. Der leide Johaug-teamet blant andre inn stjerneadvokaten Mike Morgan.

VG vet at Norges Skiforbund fikk en antydning om at de utenlandske juristene kom til å fakturere rundt 800.000 kroner for jobben.

– Det endelige tallet er dessverre ikke klart ennå, men det kommer vi til å gå ut med. Det har vært en omfattende sak, kan jeg i alle fall si, sier Espen Bjervig, administrasjonssjef i Norges Skiforbund.

Han sier videre at det ikke er klart hvordan utgiftene fordeles mellom skiforbundet og idrettsforbundet. Det grunn til å tro at dette beløper seg til rundt 1,5 millioner norske kroner, hvis du legger sammen de to ovennevnte summene.

Inntektskilder:

Bjervig bekrefter at Johaug fortsatt har en løperavtale med Norges Skiforbund. Avtalen gir henne penger i form av et treningsstipend. Hvor stort beløp det dreier seg om, vil han ikke ut med i media.

– Det er en sak mellom Therese og oss. Vi går ikke ut med detaljer fra de personlige avtalene, fortsetter Bjervig.

Therese Johaug er godt stilt økonomisk etter flere år i verdenstoppen i langrenn. Hun kjøpte nylig en villa for 18,8 millioner kroner i Holmenkollen i Oslo. Hennes selskap Setra AS, leverte et resultat på 4,9 millioner for 2016, mens et annet Johaug-selskap, Lillesetra AS, hadde et resultat på to millioner kroner før skatt samme år, ifølge E24.

Johaugs ligningsformue var på snaut 37 millioner og den skattbare inntekten på 4,7 millioner kroner i 2015.

Johaug eier også halvparten av aksjene i selskapet bak hennes egen kleskolleksjon. Active Brands eier den andre halvparten. Hun får utbytte derfra i tråd med hva styret vedtar.