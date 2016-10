Skyldte på bikini-linjen: Utestengt to år for «Johaug-dopet»

OL-gullvinner Maurren Higa Maggi (40) ble frikjent av sitt eget særforbund, men dømt til to år utestengelse av idrettens «høyesterett» CAS for bruk av samme anabole steroid som Therese Johaug (28) nå har testet positivt for.

Maurren Higa Maggi var verdens beste lengdehopper da hun i mai 2003 avla positiv dopingprøve for det anabole steroidet clostebol i forbindelse med en konkurranse i São Paulo.

Hun hevdet at det forbudte stoffet stammet fra en hårfjerningskrem, som hun angivelig skal ha brukt for å trimme den såkalte bikinilinjen.

Maggi hevdet at hun hadde fått kremen foreskrevet av sin lege.

Therese Johaug hevder at en krem (Trofodermin) mot solforbrent leppe, foreskrevet av landslagslege Fredrik S. Bendiksen, er årsaken til at hun 16. september avla en urinprøve som viste seg å inneholde spor av det anabole steroidet clostebol.

Maurren Higa Maggis nasjonale særforbund, det brasilianske friidrettsforbundet, trodde på på Maggis forklaring, og mente den var så formildende at de frikjente henne.

En brasiliansk hudlege i Rio de Janeiro mente, ifølge svenske Aftonbladet, at en positiv prøve på clostebol etter bruk av sårsalve «ikke var særlig troverdig.»

Det internasjonale friidrettsforbundet anket, ifølge avisen The Guardian, avgjørelsen til idrettens voldgiftsrett, CAS, i Lausanne. Maurren Higa Maggi møtte ikke til høringen i Sveits. Hun ble dømt til utestengelse i to år.

Hun bestemte seg for å sone straffen, fødte et barn og gjorde comeback i lengdehopp i De panamerikanske lekene på hjemmebane i Rio de Janeiro 2007 – der hun vant gullmedaljen.

Sinte konkurrenter



I Beijing-OL 2008 vant hun gullmedaljen i lengde med 7,04 meter i første hopp.

Dermed ble hun Brasils første kvinnelige OL-gullvinner. Det falt ikke i god jord blant konkurrentene. Storbritrannias beste lengdehopper, Jade Johnson, mente det var provoserende at Maggi ikke hadde møtt til CAS-høringen, men var enda mer irritert over at den brasilianske friidrettsstjernen kunne delta i Beijing-OL.

– Folk skulle bli utestengt for livstid hvis de bruker doping. Så enkelt er det. To år er ikke lang nok tid. Jeg er sikker på at man fortsatt har det i systemet, og drar nytte av det, uttalte Jade Johnson i Kina for åtte år siden.

Hun måtte ta til takke med en skuffende 7. plass (6,64 meter), men påpekte at de høyere opp på resultatlisten ville fått en bedre plassering hvis Maurren Higa Maggi ikke hadde fått lov til å delta.

PR for Rio-OL



Maggi svarte på tiltale ved, ifølge The Guardian, å uttale «Vet du hva, doping forekommer.»

– Det var et alvorlig uhell for meg. Jeg visste at jeg fortsatt hadde noe ugjort. I dag klarte jeg å ta gull. Det er ikke til å tro, sa Maurren Higa Maggi etter gullhoppet i august 2008.

Hun ble, ifølge Inside The Games, kåret til Årets utøver 2008 av Brasils olympiske komité og brukt som talsperson for å reklamere for Rio de Janeiros kandidatur som arrangør av 2016-OL – som byen ble tildelt i 2009 av den internasjonale olympiske komité, IOC.